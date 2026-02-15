All-Star Weekend : Damian Lillard remporte le concours à 3-points !

La belle histoire s’est écrite ! Damian Lillard a remporté le concours à 3-points pour la troisième fois de sa carrière. Le meneur de jeu des Portland Trail Blazers est en rééducation pour son tendon d’Achille, mais il n’a pas perdu son bras…

Damian Lillard a eu l’honneur de passer en dernier lors du premier tour du concours à 3-points 2026. L’honneur et la pression également puisqu’il devait battre le score de Donovan Mitchell (24) afin d’accéder à la finale. Avec 27 points, la légende des Portland Trail Blazers n’a pas tremblé, comme à son habitude.

En finale, il retrouvait Kon Knueppel, le rookie des Charlotte Hornets, et Devin Booker, meilleur temps de la première manche. Et comme le font les grands joueurs, Dame a encore élevé son niveau de jeu avec 29 points. De quoi laisser ses adversaires la bouche grande ouverte.

DAMIAN LILLARD REMPORTE LE CONCOURS À 3-POINTS GRÂCE À SES 29 POINTS EN FINALE.

Devin Booker a eu l’opportunité de l’emporter puisqu’il avait trois tirs pour égaliser puis prendre les devants à la fin de son round final, mais ses trois échecs ont offert la victoire au vétéran.

35 ans, blessé, à court de rythme, et pourtant… Personne ne pouvait empêcher l’un des meilleurs shooters de l’histoire de s’imposer. L’histoire est magnifique !