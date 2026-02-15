All-Star Weekend : Keshad Johnson remporte le concours de dunks !

On ne s’est pas ennuyés et pourtant, on ne s’est pas amusés non plus. Le concours de dunks du All-Star Game 2026 qui est presque devenue drôle à force d’échecs. Keshad Johnson a remporté le titre… par défaut.

Il y a quelques moments de ce concours de dunks qui resteront et pas forcément pour les bonnes raisons. Jaxson Hayes qui réussit le pire dunk de l’histoire de l’événement ou Jase Richardson qui se casse la truffe par exemple.

Il a eu plus de 44 avec cette bouse 😭pic.twitter.com/Bc50VCkspX https://t.co/f34wkhjFgJ

Jase Richardson a failli se faire très, très mal !pic.twitter.com/XL1eao1Y5l

Le tout devant une salle à moitié vide et un parterre de jurys distribuant des notes aléatoires. Alors il fallait bien un showman pour réchauffer l’ambiance.

Keshad Johnson, le joueur du Miami Heat, s’est démarqué par ses dunks en remportant le concours et pourtant, ce sont ses mouvements de danse qui resteront. De son entrée exceptionnelle à sa danse de la victoire, Jean-Marc Généreux et Chris Marques peuvent être fiers.

L’entrée dingue de Keshad Johnson et son premier dunk ! 🎥 ⬇️ pic.twitter.com/hf5oZHIHUM

KESHAD JOHNSON REMPORTE DONC LE CONCOURS DE DUNKS 2026 ! 🕺 pic.twitter.com/FpU5XvI3DB

Carter Bryant a réussi le seul 50 du concours, en finale, mais a complètement choke son deuxième dunk pour laisser la victoire, sur un plateau, à son concurrent. Un échec en forme de rookie mistake qui a eu le don de climatiser encore un peu plus l’Intuit Dome. Une fin à l’image de l’événement…

CARTER BRYANT A COMPLÈTEMENT CHOKE SON DERNIER DUNK ET A PERDU LE CONCOURS LÀ-DESSUS ! 😭 pic.twitter.com/eAZI19x9Jh

