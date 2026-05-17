Shai Gilgeous-Alexander élu MVP de la saison 2025-26 !

C’était largement pressenti, c’est désormais officiel : Shai Gilgeous-Alexander est de nouveau MVP de la saison 2025-26 et réalise le doublé, en attendant le titre de MVP des Finales ?

Le meneur du Thunder a sorti une nouvelle saison all-time pour conserver son titre de Most Valuable Player. La NBA n’a toujours pas communiqué à ce sujet, et l’annonce devait avoir lieu ce soir à 1h30 juste avant le Game 7 entre Pistons et Cavs, mais Shams Charania d’ESPN a décidé de spoiler tout le monde et a annoncé ça sur son compte Twitter, prenant toute la planète NBA de cours. Le détail des votes n’est pas encore connu.

🚨 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER EST ÉLU MVP DE LA SAISON 2025-26 !

BACK-TO-BACK POUR LE PATRON DU THUNDER ! ⚡ https://t.co/wQhOfcOa2t

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2026

Il faut dire que la saison de SGA est tout simplement aberrante, le type n’a pas fait un seul match sous les 20 points cette saison, une première depuis Wilt Chamberlain en 1963-64, analysez déjà l’absurdité de cette phrase. Il est également le premier arrière de l’histoire à scorer au moins 30 points par match à 55% aux tirs. Avec Michael Jordan, il est le seul à avoir marqué 30 points à 55% au tir et distillé 5 passes sur 4 saisons consécutives, là aussi ça vous classe un homme, une fois de plus.

Il y a eu des statistiques choquantes sur la saison de Shai Gilgeous-Alexander, mais le fait qu’il n’ait jamais fait un match à moins de 20 points… C’est tout en haut. 🔥

Trophée complètement mérité ! pic.twitter.com/eanQ9qGHrU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2026

Collectivement, le sacre de Shai Gilgeous-Alexander est tout autant mérité. Son différentiel de +788 sur la saison est plus de 100 points supérieur à son dauphin (Wemby qui est à +682). Aussi, le Thunder a encore une fois roulé sur la ligue avec 64 victoires, personne n’a fait mieux qu’OKC cette saison. Le meilleur joueur de la meilleure équipe et le meilleur joueur de la ligue, tout simplement.

Les stats de Shai Gilgeous-Alexander Alexander cette saison :

🔹 31,1 points (55,3% au shoot)

🔹 6,6 passes décisives

🔹 4,3 rebonds

🔹 38,6% à 3-points

Le tout en étant le patron de la meilleure équipe de NBA ! 🙌

⭐ MVP ⭐ pic.twitter.com/JbwZjWpFwY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2026

Voilà une autre page écrite dans le déjà très prestigieux livre de la carrière de Shai Gilgeous-Alexander. Désormais, il espère également faire le doublé pour le titre de MVP des Finales d’ici quelques semaines.