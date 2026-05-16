Jalen Williams (Thunder) jouera-t-il le Game 1 face aux Spurs ?

L’une des grandes questions entourant la série Thunder – Spurs concerne l’état de santé de Jalen Williams, absent depuis le 22 avril dernier à cause d’une blessure aux ischios-jambiers. Sera-t-il opérationnel pour le Game 1 de lundi soir ?

La dernière « update » sur Jalen Williams, elle a été donnée par le coach d’Oklahoma City Mark Daigneault (via The Oklahoman) :

« Il fait des progrès. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais il continue à progresser et fait du très bon travail. »

Nous voilà bien avancés…

Daigneault reste très évasif sur le statut de son joueur et ce n’est probablement pas par hasard. Maintenir le flou, sur un joueur aussi important que J-Dub, cela peut-être une stratégie pour tenter de perturber la préparation de l’équipe adverse avant le début de la série.

Néanmoins, Jalen Williams lui-même s’est prononcé sur son état de santé, et a livré quelques éléments :

« C’est une bonne chose que je n’aie pas eu à me précipiter pour revenir après ma blessure aux ischio-jambiers. En fait, je prends même quelques jours de repos de plus que ce qui était prévu à l’origine, car nous menons 3-0. Ça ne sert donc à rien de me lancer dans cette série et de risquer de me blesser. Je vais pouvoir aborder la prochaine série en bonne santé. » – Jalen Williams il y a quelques jours, quand le Thunder menait 3-0 face aux Lakers

Sachez que Williams a été aperçu à l’entraînement du Thunder vendredi. Les signaux sont donc globalement positifs pour un retour dès le Game 1 face aux Spurs.

Jalen Williams at practice today pic.twitter.com/9aVZtoDnip

— Clemente Almanza (@CAlmanza1007) May 15, 2026

Si la profondeur d’OKC semble sans limite et qu’Ajay Mitchell a profité de l’absence de Jalen Williams pour prendre une nouvelle dimension sur ces Playoffs 2026, Oklahoma City aura probablement besoin d’un J-Dub en forme pour pouvoir battre les Spurs en Finales de Conférence Ouest. On parle quand même d’un All-Star, du lieutenant attitré de Shai Gilgeous-Alexander, crucial des deux côtés du terrain dans la quête du titre l’an passé.

Surtout, le Thunder est sur le point d’affronter une défense guidée par un certain Victor Wembanyama et un collectif extrêmement talentueux à San Antonio. Sans manquer de respect aux Suns ou aux Lakers, on change de dimension en matière d’adversaire, et OKC sera peut-être challengé comme jamais dans cette série.

Vous l’avez compris : le statut de Jalen Williams est potentiellement l’aspect le plus important de la confrontation à venir…

A confirmer mais Jalen Williams (blessé aux ischios) annonce qu’il devrait être prêt pour les Finales de Conférence face aux Spurs. 🔥🔥pic.twitter.com/DdZR3H4ten

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026