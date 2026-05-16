Les Pistons refusent de mourir dans ces Playoffs et la première victoire à l’extérieur des Cavs dans le Game 5 n’aura servi à rien. Vendredi soir, à Cleveland, les Pistons ont livré une prestation digne de leur statut de #1 seed pour écraser les Cavaliers 115-94 et pousser cette demi-finale de conférence Est jusqu’à un Game 7 explosif, dimanche à Detroit.

🚨 GAME 7 !! GAME 7 !!

Les Pistons l’emportent en PATRONS à Cleveland et refusent d’être éliminés !

Il y aura bien un Game 7 à Detroit ce dimanche soir, le vainqueur affrontera les Knicks en finale de conférence !! 🍿🤩 pic.twitter.com/mPtI1YLpxa

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Le film du match

Les Cavs jouaient à domicile… mais Detroit a rapidement refroidi la salle. Les Pistons ont pris les commandes dès la première mi-temps pour virer en tête 54-41 à la pause, avant de revenir des vestiaires avec un violent 12-2 qui a complètement fait basculer le match. Cleveland a bien tenté de réagir et est revenu à 74-68, histoire de faire croire à un comeback. Mais Detroit a immédiatement répondu avec une série de 13-2 pour reprendre le large et calmer tout le monde.

Vous l’aurez compris : les hommes de J. B. Bickerstaff ont enchaîné les runs pour finalement s’imposer avec plus de 20 points d’avance. Mais surtout, ils ont (enfin) réussi à conserver leur avantage jusqu’au bout et à définitivement enterrer leur adversaire.

SMOOTH. OPERATOR.

Cade Cunningham and the Pistons force Game 7 🔥 pic.twitter.com/f7VKXUyuVo

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Comme souvent dans cette série, Cade Cunningham a montré la voie avec 21 points et cinq tirs à trois points. Jalen Duren a montré le bout de son nez avec un jeu qui commence à se rapprocher de son « vrai » niveau et a ajouté un solide double-double avec 15 points et 11 rebonds. Le banc des Pistons a également fait très mal. De retour après avoir raté le Game 5 à cause d’une douleur au bas du dos, Duncan Robinson a parfaitement relancé la machine avec 14 points et quatre paniers longue distance.

Mais le véritable facteur X s’appelle probablement Paul Reed qui a terminé avec 17 points, un impact impressionnant et des moves assez inattendus.

Le and one incroyable de Paul Reed 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/823cIZyLSv

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Au total, le banc de Detroit a dominé celui de Cleveland 48 à 19. Collectivement, les Pistons ont été beaucoup plus agressifs et beaucoup plus propres. Ils ont sanctionné les nombreuses erreurs des Cavaliers : 20 ballons perdus, transformés en 28 points pour Detroit. Et même domination dans l’agressivité qui s’est traduite avec 13 rebonds offensifs convertis en 20 points.

En face, James Harden a inscrit 23 points, tandis que Donovan Mitchell et Evan Mobley ont chacun terminé avec 18 unités. Pas suffisant du tout pour éviter la première défaite à domicile de Cleveland dans ces Playoffs… et surtout pour stopper une équipe de Detroit qui a enfin montrer un niveau constant sur tout le match !

Le highlight du match

On était obligé…

10 000$ pour ce fan des Cavs qui a envoyé la gestuelle PARFAITE pic.twitter.com/IqpgWuMcXb

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Une chose est sûre : ces Pistons adorent les missions impossibles. Déjà menés 3-1 contre le Magic au premier tour, ils avaient réussi à gagner les trois derniers matchs pour se qualifier. Et maintenant, ils s’offrent un nouveau match couperet devant leur public. Autant dire que le Game 7 promet une ambiance totalement folle à Detroit. Rendez-vous dimanche soir… et c’est ça qu’on aime !