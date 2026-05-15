Programme NBA : Cavs et Spurs visent les Finales de Conférence !

Deux énormes Game 6 sont au programme cette nuit en NBA ! Les Cavaliers vont tenter de conclure la série à domicile tandis que les Spurs s’y essaieront en déplacement. Alors Finales de Conférence ou Game 7 ?

Cavaliers – Pistons (1h)

3-2 pour Cleveland

Diffusion sur NBA League Pass et Prime Video

Les Cleveland Cavaliers sortent de trois victoires consécutives et semblent dans une dynamique très positive au moment d’accueillir les Detroit Pistons pour le Game 6. Raison de plus d’être confiants, ils n’ont encore perdu aucun match à la maison depuis le début des Playoffs.

FEAR. THE. BEARD.

James Harden (30 PTS in Game 5 OT win) is the 4th player to record 50 career 30+ point Playoff games since 2012, joining LeBron James (83), Kevin Durant (69), and Stephen Curry (60)! pic.twitter.com/03KcNxzeti

— NBA (@NBA) May 15, 2026

Mais en face, Cade Cunningham et sa bande ne comptent pas se laisser abattre. Ils étaient déjà dans cette position au premier tour face au Magic et ont fini par s’en sortir.

Wolves – Spurs (3h30)

3-2 pour San Antonio

Diffusion sur NBA League Pass et Prime Video

Le Game 5 des San Antonio Spurs a envoyé un message au reste de la concurrence. Ils sont très forts et sont favoris pour, dès ce soir, rejoindre le Oklahoma City Thunder en Finales de Conférence. Mais il n’existe pas une équipe en NBA plus résiliante que les Minnesota Timberwolves alors nul ne doute que ce dernier match sera très, très compliqué à remporter pour les Texans.

SPURS ONE WIN FROM THE WCF 😤

Wemby’s dominant first half (27 PTS, 21 in 1H) fueled San Antonio’s Game 5 win and put them one victory away from their first WCF since 2016-17. Tonight, Ant and Minnesota look to force a Game 7!

9:30pm/et, Prime

NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/xQ6jjJsuHI

— NBA (@NBA) May 15, 2026

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir