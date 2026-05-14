Cade Cunningham reste confiant : « Nous allons gagner un match à l’extérieur ! »

Les Detroit Pistons restent sur trois défaites consécutives et sont désormais dos au mur. La série retourne à Cleveland et, en cas de défaite, Cade Cunningham et les siens seront en vacances. Le meneur de jeu croit encore dur comme fer à un retournement de situation.

Vous connaissez le dicton. « Une série commence lorsqu’une équipe remporte un match à l’extérieur. » Cette demi-finale de Conférence entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers a pris son temps pour se lancer, mais dans le Game 5, les hommes de Kenny Atkinson se sont enfin imposés dans le Michigan.

Et la série pourrait se terminer presque aussi vite puisque cette victoire a donné la balle de match aux coéquipiers de James Harden. Ils tenteront de terminer le travail à la maison dans la nuit de vendredi à samedi. Évidemment, Cade Cunningham ne l’entend pas de cette oreille. Il s’est exprimé en conférence de presse et reste très confiant :

« Il faut gagner quatre matchs ! Nous avons déjà été dos au mur par le passé. Au bout du compte, si on n’arrive pas à gagner un match à l’extérieur, jusqu’où allons-nous vraiment aller en Playoffs ? Il faut aller gagner un match à l’extérieur, c’est ce que nous allons faire. »

Cade Cunningham on dropping Game 5:

« It’s first four wins, though … We’ve had our back against the wall before. At the end of the day, if we can’t win a game on the road, how far we really gon’ get in the playoffs? … Gotta go win a game on the road, that’s what we gon’ do. » pic.twitter.com/wdWyZZtZsv

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 14, 2026

Au premier tour, les Detroit Pistons étaient menés 3-1 par le Orlando Magic et lors du Game 6, en Floride, il a fallu une énorme remontada pour s’en sortir. Ils savent comment s’imposer dans ces conditions.

Sauf que les Cleveland Cavaliers sont d’un autre niveau. Ils n’ont pas encore perdu le moindre match à domicile depuis le début de la Post Season et ne comptent pas le faire au moment le plus important. James Harden et Donovan Mitchell montent en régime, le collectif se met en confiance… il va falloir aller les chercher.

Cade Cunningham a annoncé une victoire à ses fans ce vendredi. Il va falloir assumer ces propos sous peine de s’en aller à Cancun après des Playoffs globalement décevants pour MoTown.