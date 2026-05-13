Pistons – Cavs (Game 5) : l’avantage du terrain décisif pour Detroit ?

Alors que les Spurs ont pris l’avantage sur les Wolves dans le Game 5 la nuit dernière, Cavs et Pistons tenteront de faire la même chose ce soir. Rendez-vous cette nuit à 2h du matin pour un match capital qui s’annonce très indécis.

Game 5 entre Pistons et Cavs (2h)

Les deux équipes sont à égalité

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

On pensait les Pistons très bien partis pour plier la série avec leurs deux victoires initiales à la maison. Mais après un Game 3 poussif et un Game 4 atroce, tout est relancé dans cette série. Les hommes de JB Bickerstaff pourraient tout de même avoir un léger avantage puisque Cleveland n’a encore jamais gagné à l’extérieur dans ces Playoffs 2026.

Mais si les Pistons offrent la même prestation que lors du troisième quart-temps du Game 4 et que Donovan Mitchell est toujours aussi chaud… alors cette nuit pourrait bien être la bascule de la série vers la franchise de l’Ohio.

#Cavs Donovan Mitchell on heading back to Detroit for game 5 with the series tied:

“We’re tied 2-2 heading to Detroit. That’s what we came home to do, and that’s all that matters. It’s going to take everything in Game 5. We understand it’s a hostile environment, and we need each… pic.twitter.com/cPdgAbBB4Q

— Ashly Holder (@AshNoelleTV) May 12, 2026

« Nous sommes à égalité 2-2 avant de partir à Detroit. C’est ce qu’on voulait accomplir à domicile, et c’est tout ce qui compte. Il faudra tout donner lors du Game 5. On sait que l’ambiance sera hostile, et qu’on aura besoin les uns des autres. On reste sur deux bons matchs qui nous servent de base. Ça va être très excitant, et je sais qu’on est prêts à relever le défi »

La clé du match, à l’instar de cette série, résidera probablement dans la capacité des leaders de Detroit à exister. Car on l’a vu, dans le jeu, quand ils veulent bien se bouger… les joueurs de Motor City sont tout simplement meilleurs. Et surtout, si Cade Cunningham décide de mettre plus de 20 points, que Tobias Harris continue sur sa lancée et que Jalen Duren décide de jouer au basket… alors on ne donne pas cher de la peau des Cavs !

Mais voilà, faudrait-il encore que ton meilleur joueur ne s’appelle pas Caris LeVert. Le joueur est kiffant quand il joue comme il y a deux jours attention hein, cœur sur lui… mais quand on joue encore à la balle orange mi-mai, il faut arrêter les conneries messieurs les Pistons (t’entends Jalen ?).

The downfall of playoff Jalen Duren needs to be studied 📉

Just a few months ago, Duren was the toast of the league.

A first-time NBA All-Star averaging a dominant 19.5 PPG and 10.5 RPG, he looked like the undisputed max contract anchor for a 1-seeded Pistons squad ready to… pic.twitter.com/yC4VJ3CIEt

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 12, 2026

Dans une série de Playoffs à 2-2, l’équipe qui remporte le Game 5 a quasiment 82% de chances de se qualifier. C’est l’histoire qui le dit. Alors qui de Detroit ou de Cleveland prendra une grosse option ?