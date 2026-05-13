Anthony Edwards : « Je suis heureux d’avoir deux jours de break, j’ai hâte »

Après avoir subi un deuxième revers d’affilée face aux Spurs, qui place les Wolves face au danger de l’élimination, Anthony Edwards savoure d’abord le fait de pouvoir se reposer plus qu’à l’accoutumée, puisque la série ne reprendra que vendredi. Le leader de Minnesota a aussi fait part de sa sérénité malgré le contexte défavorable.

Deux jours de repos au lieu d’un, voilà le genre de cadeau inestimable pour une équipe de Playoffs en pleine série éliminatoire. Les Spurs et les Wolves vont en effet pouvoir souffler jusqu’à vendredi soir, date du Game 6 qui aura lieu à Minneapolis. Une bénédiction pour Anthony Edwards en conférence de presse, qui souffre des deux genou depuis le début des Playoffs.

« Je suis tellement heureux. Ce ne sera pas vraiment un break mais c’est quand même deux jours. J’ai hâte. »

Si Minny est désormais dos au mur, Edwards ne veut pas céder à la panique. Des propos autant destinés à nous autres médias qu’à ses coéquipiers. Le patron se doit de garder le contrôle pour ne pas susciter le doute parmi ses troupes. Toutefois, Ant prévient : vendredi, ce sera la guerre.

« Je ne vois personne dans le vestiaire qui est trop inquiet. Au final, on a un match supplémentaire à jouer. Il faudra mettre ses rangers et aller à la guerre. »

Une guerre dans laquelle il devra quand même se montrer plus tranchant que cette nuit. Seulement 13 tirs pris (quatrième volume de l’équipe) malgré 0 fautes. On en attendra aussi bien plus de Julius Randle, qui réalise jusqu’ici des Playoffs vraiment très, très moyens (pour ne pas dire mauvais).

Dans la gestion globale du jeu, les Wolves devront aussi être plus vigilants sur les fautes, comme l’explique Anthony Edwards avec le cas Jaden McDaniels. Il est sans doute LE catalyseur de l’équipe, capable de mettre tout le monde sur le droit chemin en matière d’intensité et de tempo.

« Si on veut gagner, tout part de Jaden McDaniels. On doit éviter qu’il soit en foul trouble (5 fautes cette nuit). Il est tellement important pour nous, ça nous fait mal quand il a des problèmes de fautes. Il y a eu des coups de sifflet difficiles contre lui. S’il évite les fautes, on a nos chances. »

Surtout, les Wolves devront s’appliquer dans l’exécution. Cette nuit, ils n’ont pas existé face à des Spurs qui ont eu la liberté de jouer selon leur rythme et leurs principes. Lorsqu’une équipe ne peut pas s’exprimer, elle perd et c’est logique. Profiter du public maison, agresser dès l’entame et dominer le duel physique : les clés pour forcer une manche décisive ce weekend !