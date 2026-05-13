Expulsé lors du Game 4 après un coup de coude au visage de Naz Reid, Victor Wembanyama était attendu au tournant. Deux jours plus tard, le Français a répondu de la meilleure des manières : sur le parquet. Dans une victoire en patron lors du Game 5 (126-97), il a livré l’un des matchs les plus matures de sa jeune carrière en Playoffs.

Le récap du match

Les Spurs mènent désormais 3-2 dans cette demi-finale de Conférence Ouest, grâce notamment à un départ canon de leur intérieur français. Wemby a inscrit 18 points dès le premier quart-temps, donnant immédiatement le ton de la rencontre. À lui seul, il avait même davantage marqué que Minnesota à un moment du premier quart (16 points contre 11 pour les Wolves).

Au final, le Français termine avec 27 points (53% au tir, 40% de loin), 17 rebonds, 5 passes, 3 contres. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout sa réaction après l’expulsion qui impressionne. Là où Minnesota a tenté de le provoquer physiquement et verbalement, Victor est resté calme et concentré.

Victor Wembanyama sur les provocations d’Ayo Dosunmu et des Wolves :

« J’ai l’impression que provoquer de la colère (chez moi) faisait probablement partie de leur stratégie, pour être honnête. Mais on a gardé notre calme en tant qu’équipe. »pic.twitter.com/NJrWKvgt8u

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Une réponse « mature » saluée par tout San Antonio

Avant le match, Devin Vassell expliquait que Victor savait ce qu’il avait à faire… il semblerait que le Français avait envie de faire passer un message après son expulsion. Et après le match, son coach, Mitch Johnson, a résumé sa performance en parlant de maturité.

« Le mot que j’aimerais utiliser, c’est mature. Je pense que la manière dont ce jeune homme est revenu ce soir et a joué de différentes façons, dans différentes situations, pas seulement à travers sa production statistique, était extrêmement mature »

Mitch Johnson on Wembanyama’s performance:

“The one word I would like to use is mature.. I think the way that young man came out tonight and played in a variety of ways, in a variety of situations, not just in terms of his production, was extremely mature.”#GoSpursGo #PorVida pic.twitter.com/LTcEmix0K9

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Ses coéquipiers Stephon Castle et De’Aaron Fox n’ont pas tari d’éloges envers l’Alien et ont souligné combien la performance de Victor a été impressionnante, ainsi qu’à quel point il est difficile de battre San Antonio lorsqu’il joue à ce niveau.

Stephon Castle sur la réponse apportée par Wemby cette nuit, deux jours après son expulsion :

« C’est le Vic qu’on a eu toute l’année. Je trouve que sa maturité était tout simplement exceptionnelle. Quand il joue comme ça, qu’il se montre agressif et avec tout ce qu’il apporte en… pic.twitter.com/z2VUVmDF2n

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« Il n’a jamais craqué malgré les contacts. Quand Victor joue comme ça, il est très difficile de nous battre » – De’Aaron Fox

Beaucoup attendaient Wemby au tournant et cette réponse sur le parquet, pleine de maturité, s’est alliée à l’impression de voir un joueur revanchard, titillé dans son ego et challengé lors du match précédent, mais qui continue d’apprendre. Interrogé en conférence de presse d’après-match, le Français a refusé de choisir entre le « Victor énervé » et le « Victor mature ».

Victor Wembanyama quand on lui demande s’il préfère la version « énervé » ou « mature » de son jeu :

« Ça ne s’exclut pas mutuellement. Je cherche les deux (versions). »pic.twitter.com/KueTZWJyDu

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« Le boulot n’est pas terminé… »

Dans cette série face à Minnesota, Wembanyama confirme qu’il change déjà de dimension. Dominant des deux côtés du terrain, capable d’impacter le scoring, la création et la défense, il s’inscrit déjà dans des standards statistiques réservés aux plus grands.

Et surtout, on le savait capable de cela, mais le cap que représentent les Playoffs ne semble pas perturber le Français. Beaucoup parlaient du manque d’expérience de ces Spurs dans les moments chauds… et pourtant, ils ont montré qu’ils avaient les épaules pour résister à n’importe quelle pression. Victor, lui, donne surtout l’impression d’apprendre beaucoup plus vite que les autres. Une vraie réponse de patron.

À seulement 22 ans, il enchaîne des performances qui rappellent les débuts en Playoffs de légendes comme Tim Duncan, Hakeem Olajuwon ou encore LeBron James dans leur capacité à dominer toutes les facettes du jeu.

San Antonio n’est plus qu’à une victoire des Finales de Conférence Ouest et d’une confrontation attendue de tous face au surpuissant Thunder. Et avec un Wembanyama à ce niveau, les Spurs peuvent désormais rêver beaucoup plus grand. Très grand même. Le Game 6, vendredi dans le Minnesota, pourrait déjà faire basculer cette jeune équipe dans une autre dimension.

Victor Wembanyama après la victoire du Game 5 face aux Wolves, qui permet aux Spurs de mener 3-2 :

« Le boulot n’est pas terminé. On a besoin d’une victoire supplémentaire pour aller en Finales de Conférence. » pic.twitter.com/C3vmzcZoLi

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