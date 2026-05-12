C’est une nouvelle très triste qui nous parvient aujourd’hui. Brandon Clarke, intérieur des Grizzlies, est décédé ce mardi 12 mai 2026. Il n’avait que 29 ans.

L’annonce est très soudaine, et elle est malheureusement bien réelle. L’intérieur Canadien de Memphis a été retrouvé mort ce mardi, comme l’a annoncé Shams Charania (ESPN). Les causes de son décès ne sont pas encore connues à l’heure actuelle.

Atroce nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes, Brandon Clarke est décédé à 29 ans.

Intérieur plein d’énergie à Memphis il faisait partie des belles années Grizzlies récentes. C’est horrible. Des pensées à ses proches et à la Grizzlies Nation.

RIP 🙏 https://t.co/NrvdsDwrjk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

Brandon Clarke a passé toute sa carrière chez les Grizzlies, il y a joué 309 matchs pour 10,2 points et 5,5 rebonds de moyenne. Il a été sélectionné par le Thunder avec le 21è choix de la Draft 2019, avant d’être directement envoyé chez les Oursons pour y devenir un joueur de rotation respecté dans la ligue.

Intérieur athlétique, dur au mal et véritable boule d’énergie contagieuse, il était unanimement apprécié au sein de la franchise du Tennessee et incarnait parfaitement l’identité Grit and Grind historiquement associé aux Grizzlies pendant plusieurs années. Malheureusement, de nombreuses blessures, notamment une rupture du tendon d’Achille subie en 2023, ont souvent freiné sa prometteuse carrière.

Les Grizzlies ont directement publié un communiqué pour saluer la mémoire de leur joueur disparu beaucoup trop tôt.

pic.twitter.com/RvDXJCxlWQ

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) May 12, 2026

« Nous avons le coeur brisé par le décès tragique de Brandon Clarke. C’était un incroyable coéquipier et une encore meilleure personne dont l’impact sur l’organisation et la communauté de Memphis ne sera pas oublié. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches en cette période difficile. »

Toutes nos pensées sont évidemment dirigées vers sa famille et ses proches. RIP Brandon.