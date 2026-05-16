Thunder – Spurs en finale de Conférence Ouest, le choc des titans !

Après leur victoire dans le Game 6 face aux Wolves (139-109), les Spurs ont décroché leur place pour les Finales de Conférence Ouest ! San Antonio y retrouvera le Thunder champion en titre. Premier contre deuxième de Conférence, logique respectée, et hype au sommet !

C’était THE affiche que l’on attendait dès le début de ces Playoffs, et les planètes se sont bien alignées pour que l’on assiste à cette sublime confrontation. Les Spurs de San Antonio défieront le Thunder d’Oklahoma City pour une place en Finale NBA, et au vu du passif entre les deux équipes difficile de ne pas être hypé !

🚨 OFFICIEL : THUNDER – SPURS EN FINALE DE CONFÉRENCE OUEST !!!

LE DUEL AU SOMMET, LES DEUX MEILLEURS BILANS DE L’OUEST, L’AFFICHE DE RÊVE 🥹

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, VICTOR WEMBANYAMA.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Pour rappel, et alors qu’OKC n’avait perdu qu’un match à ce moment-là de la saison (mi-décembre), les Texans avaient infligé trois défaites en à peine plus de dix jours aux champions en titre, lançant une minuscule période de crise dans l’Oklahoma (quatre défaites en six matchs).

Il y a donc une certaine animosité entre les deux franchises, en plus de celle existante entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren depuis des années et des années. Pour ceux qui critiquent le fait que tous les joueurs font copain-copain ces temps-ci, ce ne sera pas le cas dans cette série !

San Antonio apparaît donc comme la seule franchise capable de poser des problèmes au Thunder (4-1 S.A. sur les confrontations de saison régulière), et au vu de la forme de la Conférence Est, celui qui sortira vainqueur de cette finale de Conf aura de très grandes chances de soulever le Larry O’Brien quelques semaines plus tard !

Enjeu maximal dans une confrontation rêvée, que dire de plus à part que l’on a hâte que ça commence !

Le calendrier de la série :

Game 1 : Thunder – Spurs, 2h30

: Thunder – Spurs, 2h30 Game 2 : Thunder – Spurs, 2h30

: Thunder – Spurs, 2h30 Game 3 : Spurs – Thunder, 2h30

: Spurs – Thunder, 2h30 Game 4 : Spurs – Thunder, 2h

: Spurs – Thunder, 2h *Game 5 : Thunder – Spurs, 2h30

: Thunder – Spurs, 2h30 *Game 6 : Spurs – Thunder, 2h30

: Spurs – Thunder, 2h30 *Game 7 : Thunder – Spurs, 2h

*si nécessaire

🚨LE PLANNING DE LA SÉRIE THUNDER – SPURS !

🔹Game 1 (OKC) : Mardi 19 mai, 2h30

🔹Game 2 (OKC) : Jeudi 21 mai, 2h30

🔸Game 3 (SA) : Samedi 23 mai, 2h30

🔸Game 4 (SA) : Lundi 25 mai, 2h

🔹Game 5 (OKC)* : Mercredi 27 mai, 2h30

🔸Game 6 (SA)* : Vendredi 29 mai, 2h30

🔹Game 7… pic.twitter.com/UvNdMw1Vhg

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