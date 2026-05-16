Thunder – Spurs : le début d’une longue rivalité en Playoffs ?

Le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs vont se retrouver en Finales de Conférence. Le premier affrontement en Playoffs de deux très jeunes équipes qui ont déjà construit une rivalité en Saison Régulière. Est-ce le début d’une longue histoire commune au mois de mai ?

Depuis l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA, une vraie rivalité existe entre le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs. L’intérieur français et Chet Holmgren semblent ne pas s’apprécier et dans ce sillage chaque rencontre, notamment cette saison, sont des exemples d’intensité et de volonté de l’emporter.

Les affrontements entre les deux franchises sont entourées dans les calendriers des fans NBA et en 2025-26, ce sont les Texans qui l’ont emporté en saison régulière avec quatre victoires sur cinq. Un argument utilisé par Wemby lui-même pour défendre son dossier de MVP.

Asked Wemby to provide his 3 campaign bullet points for why he should be MVP https://t.co/HjRppaPLfY pic.twitter.com/FHXrFMjAi3

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 24, 2026

Si ces deux équipes sont rivales, c’est aussi parce qu’elles ont le même objectif. Deux groupes jeunes, extrêmement compétitifs qui sont attendus au top de la Conférence Ouest pour les années à venir. Or le futur, c’est maintenant puisque c’est déjà l’affiche de ces Finales de Conférence 2026. Un premier affrontement s’avance en Playoffs et sauf immense surprise, ce n’est que le premier d’une longue série.

La jeunesse, mot d’ordre de la rivalité

Dans l’histoire de la NBA, avoir deux groupes aussi jeunes aussi forts relève de l’anormalité. La saison dernière, le Oklahoma City Thunder est devenu l’équipe la plus jeune à remporter un titre dans l’histoire de la NBA avec seulement 23,9 ans de moyenne. Depuis, d’autres stars de moins de 25 ans se sont affirmées ; Ajay Mitchell a passé un cap tandis que Jared McCain a rejoint le bateau.

En face les San Antonio Spurs ont des joueurs d’expérience, mais les trois hommes au centre du projet sortent des trois dernières drafts : Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper.

C’est bien simple, cette saison en NBA, si l’on prend seulement les joueurs qui jouent des minutes importantes, les deux équipes sont les 11 et 12e plus jeunes de NBA (25,5 ans de moyenne des deux côtés). Devant eux, il n’y a que des équipes qui tankent hormis le Orlando Magic, les Toronto Raptors et les Atlanta Hawks tous sortis au premier tour des Playoffs.

À l’Ouest, parmi les équipes pouvant représenter une menace pour cette rivalité, les Houston Rockets sont 18e, les Minnesota Timberwolves 24e et les Denver Nuggets 25e. Autant dire qu’à l’heure actuelle, avant les changements probables à venir dans ces équipes, personne ne semble être en mesure d’empêcher l’histoire de se répéter.

Des superstars qui ne font que progresser

Le Thunder est construit autour d’un monstre de plus en plus fort. Oui, Shai Gilgeous-Alexander est la « plus vieille » des stars de cette série, mais à 27 ans et après avoir commencé sa carrière relativement discrètement en NBA, il entre seulement dans son prime. Depuis trois saisons, il évolue à un niveau dingue et semble, chaque année, corriger ses rares défauts et améliorer ses nombreuses qualités.

À ses côtés, Chet Holmgren continue à être une menace en défense et développe son jeu offensif. Quant à Jalen Williams, il vient de vivre une saison quasiment blanche sur laquelle il n’a pas pu peser. Une phrase presque terrifiant lorsqu’on voit la domination de son équipe.

Jalen Williams on his hamstring injury:

“it’s good i haven’t had to rush back from my hamstring stuff at all, im actually taking extra days now then what was even originally planned cause we’re up 3-0 so there’s no point going into this series and possibly hurting myself” pic.twitter.com/eRLPZfLe3R

— 𝙎𝙠𝙮𝙚𝙙 🇦🇺 (@SkyedOKC) May 15, 2026

Rajoutez à cette équation les nouveaux rôles d’Ajay Mitchell, Cason Wallace, Jaylin Williams et Jared McCain en plus des jeunes qui n’ont pas encore vraiment eu leur chance comme Nikola Topic et Thomas Sorber, et ça devient tout simplement effrayant. D’accord, OKC ne pourra pas conserver tout le monde, mais il n’est pas interdit de croire qu’ils seront encore bien plus forts dans les années à venir.

En face, le constat est encore plus flagrant. Victor Wembanyama n’a que 22 ans. Il vient de vivre sa première saison de calibre MVP et semble avoir encore une immense marge de progression. Il est destiné à être le meilleur joueur du monde pendant un long moment. Cette version 2025-26 est une des pires de sa carrière, ce qui est tout bonnement effrayant.

Il y aura des décisions à prendre autour de De’Aaron Fox, mais ce qui est certain c’est que Stephon Castle (sophomore de 21 ans) et Dylan Harper (rookie de 20 ans) sont partis pour rester longtemps à ses côtés. Sur leurs premiers Playoffs, ils montrent un niveau de jeu absurde et sortent d’une série magnifique face aux Wolves.

Sur l’ensemble de la série vs Wolves :

Stephon Castle :

🔸 20 points (55% au tir, 48% à 3-points)

🔸 5,7 rebonds

🔸 6,2 passes

Dylan Harper :

🔸 14,7 points

🔸 6,2 rebonds

🔸 57% au tir

Ils ont respectivement 21 et 20 ans.#SlashBrothers pic.twitter.com/3KDNfWp7SI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Il est donc difficile d’imaginer que ce trio ne deviendra pas l’un des plus dangereux de toute la NBA. Ils seront plus forts chaque saison et ne sont qu’au début du chemin.

Qui pour les en empêcher ?

Sur ces Playoffs 2026, le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs ont paru très au-dessus de la mêlée alors qu’ils étaient les moins âgés. Alors une question se pose légitimement : qui peut changer le scénario, renverser le script, et empêcher les deux franchises de se retrouver encore et encore dans les années à venir ?

Il y a trois joueurs majeurs dans la Conférence Ouest qui ne sont pas en Finales de Conférence : Nikola Jokic, Luka Doncic et Anthony Edwards.

Les Denver Nuggets semblaient avoir l’effectif pour lutter cette saison, mais ont montré des faiblesses tactiques, mentales et physiques. Le pivot serbe a 31 ans, il a moins de temps que les autres. Pour reconquérir le trône de la NBA, il devra compter sur des lieutenants bien plus forts et un coaching-staff plus inspiré. Ses limites défensives pourraient aussi le desservent. En somme, rien d’impossible, mais les changements à mettre en place sont importants alors qu’il n’a déjà plus beaucoup de balles dans son barillet. Son heure est peut-être déjà passée…

🚨 LE MVP 2026 SERA ANNONCÉ DIMANCHE SOIR, JUSTE AVANT LE GAME 7 PISTONS – CAVS !

Les trois finalistes :

🇷🇸 Nikola Jokic (Nuggets)

🇨🇦 Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

🇫🇷 Victor Wembanyama (Spurs)

Rendez-vous à 1h30 ! 🔥 pic.twitter.com/Vzy9WzYVtU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Les Los Angeles Lakers de Luka Doncic commenceront vraiment à la fin de l’ère LeBron James. Peut-être cet été, peut-être le prochain. Mais avant de croire au titre, il va falloir bâtir tout le système et l’équipe autour de lui pour rivaliser. Ça arrivera sûrement dans les années à venir, mais il serait très surprenant que les Californiens soient en bonne position pour jouer la bague dans les deux années à venir.

Enfin, les Minnesota Timberwolves sont peut-être un petit peu plus proches. En faisant venir Ayo Dosunmu, ils ont encore renforcé leur noyau de 7-8 joueurs et peuvent être au niveau des deux autres équipes si tout le monde est en bonne santé, ce qui n’était pas le cas cette saison, mais plusieurs problèmes se posent. Il faut faire signer un nouveau contrat à l’ancien des Bulls, Donte DiVincenzo ne jouera que peu l’année prochaine et surtout Rudy Gobert, pièce maitresse de l’équipe a déjà 33 ans. Enfin, il y a peut-être un changement à opérer autour du cas Julius Randle. Beaucoup d’ajustements et d’inquiétudes, plus que chez les deux équipes en tête de la Conférence, mais avec les bons choix… pourquoi pas.

Que doivent faire les Wolves pour franchir un cap supplémentaire en Playoffs et enfin atteindre le sommet de la Conférence Ouest ?

Anthony Edwards : « Je ne sais pas. Ce n’est pas une question pour moi. »

Hâte de voir ce que les Wolves vont faire cet été. 👀👀 pic.twitter.com/ngzqByLW51

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Plus loin dans la hiérarchie les Houston Rockets et Dallas Mavericks ont des jeunes joueurs de talent et voudront se joindre à la bataille. Mais ce ne sont pas des immenses dangers à court terme.

En conclusion, la NBA est imprévisible. Le Thunder comme les Spurs n’ont aucune garantie. Mais au moment où ces lignes sont écrites, les arguments les plus forts, les constats les plus factuels vont dans leur sens. Si les stars restent en bonne santé, il n’y a que peu de chances pour qu’ils ne construisent pas une rivalité de plusieurs chapitres sur les cinq années à venir… si ce n’est plus !