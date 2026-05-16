À peine la qualification des Spurs actée, la NBA a annoncé que le nom du MVP de la saison 2025-26 serait dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30 (heure française), juste avant le Game 7 entre les Pistons et les Cavs ! Alors, qui de Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou Victor Wembanyama repartira avec la couronne individuelle suprême ?

Trois candidats, trois saisons dominantes, trois profils de grands malades… et une évidence : aucun des trois n’est là par hasard. Il est même certain que dans une saison plus « normale », chacun aurait remporté le trophée haut la main avec un dossier en béton.

Mais voilà, cette saison les candidats sont tous plus forts les uns que les autres et aucun lauréat ne semblera plus mérité qu’un autre… aucun scandale ne devrait avoir lieu à l’issue de l’annonce !

🚨 LE MVP 2026 SERA ANNONCÉ DIMANCHE SOIR, JUSTE AVANT LE GAME 7 PISTONS – CAVS !

Les trois finalistes :

🇷🇸 Nikola Jokic (Nuggets)

🇨🇦 Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

🇫🇷 Victor Wembanyama (Spurs)

Rendez-vous à 1h30 ! 🔥 pic.twitter.com/Vzy9WzYVtU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Les chiffres sont monstrueux et les argument sont tous valables… Jokic avec sa polyvalence historique (encore une saison en triple-double), Wemby avec son ascension irrésistible et SGA avec son efficacité létale et sa régularité légendaire ! Et comme toujours pour le MVP, la vérité ne sera pas uniquement dans les stats. Les votes sont humains et le storytelling pourrait avoir compté…

Le « meilleur joueur » ne se résume jamais totalement à des chiffre et on le rappelle : tout ça n’est basé QUE sur la saison régulière. Alors même si ça fait un bail qu’on n’a plus vu le Joker sur un terrain et que les deux autres zozos vont se retrouver en finales de conférence Ouest… on juge la saison régulière !

Les bulletins sont déjà dans les urnes, les débats, eux, continueront encore après et pour un certain temps… une chose est sûre : la saison aura été exceptionnelle et le vainqueur du trophée cette année aura une sacrée ligne à ajouter à son CV !