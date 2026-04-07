Pourquoi Nikola Jokic doit être élu MVP ?

C’est LE débat NBA qui anime les réseaux sociaux depuis un gros mois : qui sera le MVP de la saison régulière 2025-26 ? Quatre candidats sortent clairement du lot : Luka Doncic, Nikola Jokic, Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander. Place au cas du Joker, déjà multiple MVP, qui achève une nouvelle saison d’exception… en triple double de moyenne.

Disclaimer : nous présentons ici le dossier pour chaque candidat « majeur » au dossier de MVP, c’est donc normal de ne pas trouver de papier sur Jaylen Brown ou Cade Cunningham, bien qu’ils soient de très sérieux joueurs de basket.

Les arguments apportés le sont avec objectivité, mais chaque tête pensante aura ses propres raisons de préférer un candidat plus qu’un autre. N’hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux, dans la bienveillance et la bonne humeur hein.

La présentation rapide du bonhomme

Moyennes saison : 27,9 points (57,1% au tir, 38,3% à 3-points, 82,7% aux lancers), 12,9 rebonds (#1 en NBA), 10,9 passes (#1 en NBA), 1,4 interception, 0,8 contres, 3,8 balles perdues.

27,9 points (57,1% au tir, 38,3% à 3-points, 82,7% aux lancers), 12,9 rebonds (#1 en NBA), 10,9 passes (#1 en NBA), 1,4 interception, 0,8 contres, 3,8 balles perdues. Matchs joués : 63 (deux restants pour l’éligibilité MVP, sur trois restants au total cette saison).

63 (deux restants pour l’éligibilité MVP, sur trois restants au total cette saison). Classement actuel dans le Ranking MVP TrashTalk : 4e !

Pourquoi lui et pas un autre ?

Nikola Jokic est définitivement un cas à part dans cette ligue. Là où Luka Doncic impressionne par son scoring, où Victor Wembanyama impacte les deux côtés du terrain, et où Shai Gilgeous-Alexander brille par sa régularité, Jokic domine par sa compréhension globale du jeu et son omniprésence sur le parquet.

Le Serbe est sur le point de terminer sa deuxième saison de suite en triple double, est premier aux passes et aux rebonds en NBA et, si besoin, le garçon sait se montrer ultra clutch (les fans des Spurs peuvent vous en parler).

🃏NIKOLA JOKIC VS. SPURS :

🔹40 POINTS

🔹8 rebonds, 3 contres

🔹13 passes

🔹13/25 au tir, 13/15 LF

Un match d’abord un peu poussif puis un clutch juste FOU avec des tirs de dingue. Il a donné les clés du match à Denver, et il repart avec la WIN ! 🔥🔥 pic.twitter.com/i2xjKVHHB7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2026



Le Joker est le point central des Nuggets. Chaque possession passe, directement ou indirectement, par lui. Sa vision du jeu est unique pour un joueur de son poste (être premier dans toute la NBA en passes décisives quand on joue poste 5… ça en dit long), il est capable de trouver des angles de passe que peu de joueurs perçoivent, et encore moins exécutent. Face aux Spurs, par exemple, cela s’est encore vu avec sa capacité à manipuler la défense, à alterner entre scoring et création, et à toujours faire le bon choix.

Ce qui impressionne le plus, c’est sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs. Alors que certains candidats empilent les statistiques au scoring, Jokic structure tout le collectif. Il n’est pas seulement performant individuellement, il élève le niveau global de son équipe et fait briller son jeu, ses coéquipiers et sa franchise.

Statistiquement, il reste dans une dimension exceptionnelle. Encore une fois, être le meilleur rebondeur et passeur de la ligue en tant que pivot est déjà en soi une anomalie. Mais le faire avec, en plus, un scoring impressionnant et une telle efficacité au tir renforce encore davantage son dossier. Le triple-double, chez Nikola Jokic, ce n’est plus une performance mais une habitude.

🚨 Nikola Jokic finira officiellement cette saison en triple-double de moyenne.

Il est le deuxième homme, après Russell Westbrook, à y parvenir lors de deux années consécutives ! 👏 pic.twitter.com/zwJstclwcu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2026



Sur le plan du classement (car on sait que ça compte dans les votes pour le MVP), Denver reste une équipe du haut de tableau à l’Ouest. Sur le point de chiper la troisième place aux Lakers au buzzer, les Nuggets se replacent clairement, juste avant les Playoffs, comme une équipe épouvantail à l’Ouest.

Enfin, il y a cette impression visuelle. Jokic joue à son rythme, sans précipitation, avec une économie de mouvement presque déroutante mais il est toujours (sans exception) en contrôle total.

Ce qui pourrait le pénaliser…

Malgré tout, certains éléments peuvent jouer contre lui dans la course au MVP, le premier étant : la fatigue narrative. Malheureusement pour lui, en NBA, lorsqu’on est déjà récompensé à plusieurs reprises, la lassitude et le manque de nouveauté dans le storytelling ont un impact sur les votes. Les votants ont parfois tendance à privilégier une nouvelle tête… et sur ce point-là, Jokic et SGA sont en train d’en faire les frais.

Le bilan collectif peut également peser. Bien que Denver réalise une grosse saison avec, comme dit précédemment, une potentielle troisième place à l’Ouest, les Nuggets vont terminer derrière Oklahoma City et San Antonio. Et cela avantagera Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama… leurs équipes respectives ont tellement surdominé la saison que l’argument se tient.

Enfin, son impact défensif, bien que correct et intelligent, n’est pas aussi spectaculaire qu’un mec comme Wemby… forcément. Dans une comparaison directe, cet aspect du jeu peut faire pencher la balance.

Verdict

Nikola Jokic présente sans doute l’un des dossiers les plus solides de la ligue. Il est à la fois un scoreur efficace, un créateur d’élite et le cœur du système de son équipe. Son triple double de moyenne sur la saison va obligatoirement jouer en sa faveur et, on le sait, la NBA est un monde qui vit dans la culture de l’instant… alors sa récente démonstration face aux Spurs pourrait bien lui faire grapiller des voix. Et puis, ce n’est pas pour rien qu’il est considéré par beaucoup (et depuis quelques années) comme le meilleur joueur du monde actuel.