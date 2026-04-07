Nando de Colo annonce qu’il prendra sa retraite en fin de saison

Après une carrière bien fournie, Nando de Colo a décidé que cette saison 2025-26 serait la dernière de sa carrière. A 38 ans, l’arrière Français prendra donc sa retraite sous les couleurs de Fenerbahçe.

Clap de fin pour Nando de Colo, qui a décidé de dire stop. La rumeur courait depuis quelques temps, et le joueur l’a officialisé dans un long entretien donné à BeBasket.

« Pour être transparent, ce sera ma dernière saison, ça fait un moment que j’y pense […] Je pense que c’est le bon moment pour passer à autre chose. » – Nando de Colo

L’arrière ne veut pas pour autant s’éloigner du basket, qui le passionne toujours autant, mais ses sept dernières années, à l’ASVEL et en Turquie, ont été une suite de recommencements comme il le dit dans cet entretien. Et avant toute chose, il voudra s’éloigner un peu de la balle orange dans un premier temps.

Nando de Colo s’apprête à refermer une carrière bien remplie, notamment en club où il a notamment remporté l’Euroligue en 2016 et 2019 avec le CSKA Moscou (il a aussi été élu MVP de l’édition 2016), le Championnat de Turquie en 2022 avec le Fenerbahçe et la Leaders Cup en 2023 avec l’ASVEL (dont il a également été élu MVP). Brièvement passé par la NBA, chez les Spurs et les Raptors, son histoire s’est cependant écrite sur le Vieux Continent, où le natif de Sainte-Catherine dans le Pas-de-Calais tentera de remporter l’Euroligue cette saison avant une retraite bien méritée.

Mais c’est surtout avec l’Equipe de France que NDC s’est illustré, devenant l’un des joueurs emblématiques de la sélection tricolore. Médaillé d’or aux championnats d’Europe en 2013, médaillé d’argent aux championnats d’Europe en 2011 et aux JO de 2021 et 2024, mais aussi médaillé de bronze aux championnats d’Europe en 2015 et à la Coupe du monde en 2019. Nando dispose d’une armoire à trophées bien fournie, et nul doute que la fierté sera omniprésente lorsque viendra le moment de retracer toute sa carrière.

Source texte : BeBasket