NBA Awards 2025-26 : nos votes pour chaque trophée ! Apéro TrashTalk

La saison régulière NBA 2025-26 touche à sa fin. Il est l’heure de dévoiler nos votes pour les différents trophées individuels. Qui est le MVP ? Qui est le Coach de l’année ? Qui est le meilleur rookie, le meilleur défenseur, la meilleure progression, le meilleur 6ème homme ? 1h30 de débats et de discussion car certaines récompenses ne sont pas faciles à décerner sans hésiter !

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