Une grosse nuit avec dix matchs à suivre ce mardi en NBA. Une bataille à distance va avoir lieu entre des Lakers revanchard et des Rockets en pleine bourre (6 succès de rang). Qui aura l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs ? Rien n’est encore joué… et on adore ça !

Le programme NBA du soir :

1h : Pacers – Wolves

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Nets – Bucks

1h30 : Raptors – Heat

2h : Celtics – Hornets

2h : Pelicans – Jazz

4h : Warriors – Kings

4h30 : Clippers – Mavericks

4h30 : Lakers – Thunder

5h : Suns – Rockets

L’affiche à ne pas rater : Lakers – Thunder

Plusieurs choses seront à observer dans ce choc de l’Ouest. Premièrement, comment parler de ce match sans mentionner l’aspect frustrant de ne pas avoir une vraie opposition avec les deux équipes au complet. En effet, cette rencontre aurait été bien plus alléchante si Luka Doncic et Austin Reaves (tous deux blessés la semaine dernière contre ce même Thunder) avaient été présent sur le parquet.

De plus, les Lakers vont tenter de se venger de la claque reçue dans ce fameux match de jeudi dernier. Mais il faudra faire sans ses deux arrières magiciens pour Los Angeles. En revanche les californiens devraient pouvoir compter sur le King, LeBron James, qui une fois de plus dans sa carrière devra enfiler sa cape de super-héro pour porter son équipe vers un exploit.

Car oui, battre cette équipe d’OKC, dans ces conditions, relève de l’exploit. Et si LBJ venait à être absent aussi (annoncé « questionnable » pour le moment)… alors là, bon courage à Bronny James et Jake LaRavia.

Sans oublier que Lakers se sont fait passer par les Nuggets au classement. Ils sont désormais quatrièmes et pourraient continuer de glisser avec une défaite cette nuit. Ils ne comptent qu’un match d’avance sur des Rockets très chauds (série de 6 victoires de suite en cours) et il n’est pas exclu que la fin de régulière échappe aux hommes de JJ Reddick. Un scénario qui les verrait terminer à la cinquième place de l’Ouest, eux qui étaient si proche de sécuriser le podium, il y a encore quelques jours, grâce à un fabuleux mois de mars et avant la blessure de Reaves et Doncic.

It’s the final week of the NBA regular season – and there’s still so much at stake.

19 of the 20 postseason teams have yet to clinch their seed.

Check out all the seeding possibilities ⬇️ pic.twitter.com/ZIaNWGQYHP

— NBA Communications (@NBAPR) April 6, 2026

Un mot justement sur le Suns – Rockets qui sera décisif également. Pour toutes les raisons citées ci-dessus, une victoire de Houston combiné à une défaite de Los Angeles verrait les deux équipes se retrouver à égalité (avantage Lakers au tie-breaker) et annoncerait une fin de régulière ultra tendue pour savoir qui finira avec l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs… Aah, comme on aime notre NBA quand c’est comme ça !

Les Français en lice :

Rudy Gobert et Joan Beringer affrontent les Pacers

et affrontent les Pacers Bilal Coulibaly (incertain) face aux Bulls de Guerschon Yabusele

(incertain) face aux Bulls de Duel de frenchies en grande forme entre Nolan Traoré et Ousmane Dieng

et Moussa Diabaté dans une belle bataille face aux Celtics

dans une belle bataille face aux Celtics Maxime Raynaud et Killian Hayes face à Steph et les Warriors

et face à Steph et les Warriors Nicolas Batum face à un Cooper Flagg en feu avec les Mavs

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici