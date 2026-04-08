Jaylen Brown (35 points) en mode MVP face aux 36 points de LaMelo Ball

C’était sûrement le match le plus intéressant de la soirée. Les Celtics recevaient des Hornets très séduisants en ce moment, qui tentent d’accrocher le Top 6. Et dans un match disputé, ce sont finalement les C’s qui sont sortis vainqueurs (113-102) grâce à un grand Jaylen Brown (35 points), et malgré les 36 pions de LaMelo Ball.

Alors que les deux équipes essaient de finir au mieux la saison régulière, les Celtics montent en pression tout doucement et commencent à montrer qu’ils atteignent leur niveau Playoffs.

À l’instar de leur match face aux Raptors dimanche soir, Boston a livré une rencontre correcte mais serrée avant d’accélérer en fin de match, à coups de runs de 10 ou 8 points d’affilée sans réponse de l’adversaire. Les C’s s’imposent finalement 113-102 au terme d’un match plus que plaisant à regarder et se préparent tranquillement pour les Playoffs en faisant clairement office de favoris à l’Est.

Jaylen Brown drops ANOTHER 30-piece en route to the Celtics 4th straight W. 👏 pic.twitter.com/p9kMBXhrtJ

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Mais dans cette rencontre, au-delà de la victoire, ce sont les performances des franchise players qui ont impressionné. Jaylen Brown a endossé le rôle qui est le sien depuis le début de la saison et a signé 35 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre, en se montrant décisif au moment voulu. Un vrai match de MVP dans l’impression, l’impact et le scoring. Au passage, il devient le huitième joueur de l’histoire des Celtics à passer la marque des 2 000 points dans une saison.

Jayson Tatum est lui venu compléter cette performance en inscrivant 23 points, mais surtout en se montrant clutch et efficace.

Omg Tatum.. masterful pic.twitter.com/ZSTSxVxvAe

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En face, LaMelo Ball continue sur sa lancée avec un match à 36 points (dont 23 à la mi-temps), 6 tirs du parking, à 50 % au tir et 40 % à trois points. Il continue de porter sa franchise et reste la vitrine d’un basket particulièrement agréable à regarder du côté des Hornets. Les hommes de Caroline du Nord sont en course pour le Top 6 et, malgré la défaite cette nuit et même s’ils finissent au Play-in, ne seront un bon tirage pour personne en post-season.

No one shoots it like LaMelo 🎯

He leans into his fifth triple of the night to give him 23 points at the half! pic.twitter.com/xubEl7HBxk

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Interrogé sur ces Hornets après le match, Jaylen Brown a même déclaré qu’ils lui faisaient penser à ses Celtics il y a quelques années, lorsqu’ils se construisaient encore une identité et un collectif. Un bon compliment qui confirme que si Charlotte garde son noyau et continue de performer comme ça, cette équipe pourrait bien changer de statut… et ce dès l’année prochaine.