Résumé de la nuit en NBA : les Lakers continuent leur chute, Houston recolle !
Le 08 avr. 2026 à 07:45 par Jules Bousquet
Dix matchs étaient au programme cette nuit. Les Celtics sortent vainqueurs d’une belle bataille face aux Hornets, les Lakers prennent une nouvelle gifle, et voient les Rockets recoller au classement après leur victoire face à Phoenix.
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Wolves : 104-124 (stats)
- Wizards – Bulls : 98-129 (stats)
- Nets – Bucks : 96-90 (stats)
- Raptors – Heat : 121-95 (stats)
- Celtics – Hornets : 1113-102 (stats)
- Pelicans – Jazz : 156-137 (stats)
- Warriors – Kings : 110-105 (stats)
- Clippers – Mavericks : 116-103 (stats)
- Lakers – Thunder : 87-123 (stats)
- Suns – Rockets : 105-119 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Wolves ont tapé les Pacers, logique, rien à signaler… vous pouvez passer votre chemin !
- Les Bulls en mettent 31 aux Wizards. Soit le départ de Karnisovas a fait du bien à Chicago, soit Washington est nul… ou les deux !
- Les Nets battent les Bucks… juste ça normalement ça suffit pour comprendre où en est la saison de Milwaukee.
- Encore une rouste, et cette fois ce sont les Raptors qui en ont collé une au Heat ! Miami officiellement au Play-in pour une quatrième saison de suite… c’est donc ça la définition d’une équipe mid !
- 156 points pour les Pels face au Jazz dans une rencontre qui, là encore, respirait la saison bien pourrie. Et dans tout ça, un rookie est sorti du lot : Jeremiah Fears. Le garçon a planté 40 points à 17/29 avec un plus-minus de +30 et établit son career high. Il devient également le plus jeune meneur de l’histoire à marquer 40 points en NBA… peut-être enfin un jeune stable sur qui miser pour New Orleans.
- Les Celtics sortent un très bon match face à des Hornets toujours aussi séduisants. Jaylen Brown en mode patron (35 points) a assumé son rôle pour enterrer les espoirs de Charlotte malgré un excellent LaMelo Ball (36 points) !
- Les Warriors redeviennent un peu les Warriors dans le jeu avec le retour de Stephen Curry. Le chef, précieux en fin de match, a réussi des shoots décisifs et clutch qui permettent à Golden State de battre Sacramento dans un match serré… c’est pas la grande gloire non plus hein, on est bien d’accord !
- 34 points pour Kawhi Leonard qui permet aux Clips de l’emporter face à Cooper Flagg (25 points) et les Mavs. Le rookie en a tout de même profité pour envoyer un bon gros tomar, histoire de divertir !
- Une gifle de plus pour Los Angeles ! Après la défaite de 43 points la semaine dernière contre ce même Thunder, c’est une défaite de 36 points qu’ont subie les Californiens cette nuit. Sans Austin Reaves ni Luka Doncic (blessés), et sans LeBron James (mis au repos) difficile d’espérer quoi que ce soit… Rui Hachimura finit meilleur marqueur de son équipe, tandis que côté OKC, Shai Gilgeous-Alexander continue sa série incroyable avec un nouveau match à plus de 20 points (25 ce soir).
- Après avoir été menés de 21 points dans le premier quart, les Rockets sont revenus petit à petit dans un match très physique, avec de beaux contacts comme on les aime ! Houston a finalement fait la différence dans le dernier quart et revient à hauteur des Lakers au classement à l’Ouest. Après la défaite de L.A., les deux équipes se retrouvent désormais à égalité pour la quatrième place. Mais, pour l’instant, avantage Lakers au niveau du tie-breaker. À suivre donc mais ça ressemble quand même fortement à une affiche de premier tour… peu importe qui aura l’avantage du terrain.
Le highlight de la nuit :
En puissance…
COOPER FLAGG JUST WENT FULL FORCE 🤯
POWERFUL tomahawk slam for the rookie 💥 pic.twitter.com/OdxB5Ob5HI
— NBA (@NBA) April 8, 2026
… et en finesse !
Attention chaussée glissante pic.twitter.com/LloH5Ewrk6
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Magic – Wolves
- 1h : Cavaliers – Hawks
- 1h : Pistons – Bucks
- 3h : Nuggets – Grizzlies
- 3h : Spurs – Blazers
- 4h : Clippers – Thunder
- 4h : Suns – Mavs
Tags : houston rockets, Lakers, résumé de la nuit