Le 08 avr. 2026 à 07:47 par Jules Bousquet

Dix Français ont joué cette nuit en NBA. Parmi eux, pas d’énormes performances mais Maxime Raynaud et Killian Hayes ont tout de même brillé face aux Warriors et Moussa Diabaté nous a diverti… à sa manière !

Les résultats de la nuit :

Pacers – Wolves : 104-124 (stats)

: 104-124 (stats) Wizards – Bulls : 98-129 (stats)

: 98-129 (stats) Nets – Bucks : 96-90 (stats)

– Bucks : 96-90 (stats) Raptors – Heat : 121-95 (stats)

– Heat : 121-95 (stats) Celtics – Hornets : 1113-102 (stats)

– Hornets : 1113-102 (stats) Pelicans – Jazz : 156-137 (stats)

– Jazz : 156-137 (stats) Warriors – Kings : 110-105 (stats)

– Kings : 110-105 (stats) Clippers – Mavericks : 116-103 (stats)

– Mavericks : 116-103 (stats) Lakers – Thunder : 87-123 (stats)

: 87-123 (stats) Suns – Rockets : 105-119 (stats)

Rudy Gobert

Une journée au boulot sans trop de d’éclats pour Big Rudy avec 5 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres. Solide dans une victoire facile… tranquille !

Joan Beringer

Joan a joué 3 minutes pour 2 points et 1 rebond. C’est déjà ça !

Bilal Coulibaly

Bilal a planté 19 points et 2 contres en 23 minutes. Une bonne défaite des familles ensuite mais encore un bon match du frenchie.

Guerschon Yabusele

Notre Guerschon national s’est contenté de 9 points, 6 rebonds dans une large victoire des Bulls.

Nolan Traoré

Lui sortait du banc bizarrement et n’a joué que 9 minutes. 5 points, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre pour Nolan qui réussit quand même à noircir la feuille de stats… fort !

Ousmane Dieng

Ousmane aussi noircit la feuille avec au moins une unité dans chaque catégorie : 10 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre.

Moussa Diabaté

Moussa Diabaté n’a pas fait un grand match statistique (2 points, 5 rebonds, 5 passes) mais son highlight de la nuit c’est peut-être le petit moment trashtalking avec Jayson Tatum. On le sait, faut pas chercher Moussa !

Jayson Tatum and Moussa Diabate get into it after chirping and shoving the entire way down the floor. 😳 pic.twitter.com/AbbndJLzkB

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 8, 2026

Maxime Raynaud

17 points, 8 rebonds pour Max qui continue de prouver qu’il a de quoi devenir un grand parmi les Big dans cette ligue !

Killian Hayes

Killian Hayes se montre en sortie de banc avec un gros match. Le français drop 18 points, 4 rebonds, 4 passes et surtout 4 interceptions en 31 minutes de jeu face aux Warriors ! Un vrai bon test pour Killian qui semble trouver chaussure à son pied à Sacramento.

Les deux Frenchies des Kings terminent meilleurs marqueurs de leur équipe contre les Warriors 🇫🇷

🔹 Killian Hayes : 18 points à 3/7 de loin, 4 rebonds et 4 passes

🔹Maxime Raynaud : 17 points à 7/14 au tir, 8 rebonds et 1 passepic.twitter.com/X0mM81u2dF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2026

Le programme de la nuit :