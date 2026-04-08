Victor Wembanyama : radiographie négative, présence pressentie pour la fin de semaine

Ouf ! Après une blessure au niveau des côtes qui l’a laissé hors du terrain pendant toute la deuxième mi-temps du match des Spurs ce lundi, Victor Wembanyama a passé une première batterie d’examens qui ne laisse rien présager de grave. Il devrait jouer l’un des trois derniers matchs de régulière, pour valider son éligibilité aux trophées de fin de saison.

Soulagement. La radio effectuée par Victor Wembanyama n’a révélé aucun problème de santé, selon Maxime Aubin de l’Équipe. Le reporter présent dans le Texas précise que si le joueur reste incertain pour le match de ce soir, on pourrait néanmoins le voir sur le parquet au moins une fois d’ici dimanche. Peut-être contre les Mavericks, avant d’être mis au repos face aux Nuggets pour anticiper les Playoffs ?

INFO @lequipe : Pas de blessure grave pour Victor Wembanyama.

L’intérieur français a bien passé une radio des côtes hier après le match, qui n’a révélé aucun problème. L’optimisme règne du côté des Spurs.

S’il est très incertain pour le match de ce mercredi face à Portland,…

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) April 7, 2026

L’Alien doit en effet jouer encore un match pour atteindre la sacro-sainte barre des 65 rencontres disputées et donc être éligible aux trophées de fin de saison. Candidat pour le titre de MVP, ultra-favori pour celui de DPOY et sans doute pour une All-NBA First Team ainsi que Defensive Team, Wemby risque de terminer une saison d’ores et déjà fleuve individuellement pour sa jeune carrière.

Source : Maxime Aubin, L’Équipe.