Pourquoi Luka Doncic doit être élu MVP ?

C’est LE débat NBA qui anime les réseaux sociaux depuis un gros mois : qui sera le MVP de la saison régulière 2025-26 ? Quatre candidats sortent clairement du lot : Luka Doncic, Nikola Jokic, Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander. Il est donc l’heure de s’intéresser au cas de Luka Magic, meilleur marqueur de la saison et en possession d’un dossier très sérieux.

Disclaimer : nous présentons ici le dossier pour chaque candidat « majeur » au dossier de MVP, c’est donc normal de ne pas trouver de papier sur Jaylen Brown ou Cade Cunningham, bien qu’ils soient de très sérieux joueurs de basket.

Les arguments apportés le sont avec objectivité, mais chaque tête pensante aura ses propres raisons de préférer un candidat plus qu’un autre. N’hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux, dans la bienveillance et la bonne humeur hein.

La présentation rapide du bonhomme

Moyennes saison : 33,5 points (#1 en NBA, 47,6% au tir, 36,6% à 3-points, 78% aux lancers), 7,7 rebonds, 8,3 passes (#3 en NBA), 1,6 interception, 0,5 contres, 4 balles perdues.

33,5 points (#1 en NBA, 47,6% au tir, 36,6% à 3-points, 78% aux lancers), 7,7 rebonds, 8,3 passes (#3 en NBA), 1,6 interception, 0,5 contres, 4 balles perdues. Matchs joués : 64 (recours en cours pour pouvoir être éligible aux trophées de fin de saison)

64 (recours en cours pour pouvoir être éligible aux trophées de fin de saison) Classement actuel dans le Ranking MVP TrashTalk : 3e !

Pourquoi lui et pas un autre ?

Luka Doncic tourne cette saison à des standards de fou furieux. Le Slovène terminera la saison avec le titre de meilleur marqueur pour la deuxième fois de sa carrière après la saison 2023-24, qui l’avait vu aller jusqu’en Finales NBA avec Dallas (défaite face à Boston).

Cette saison aux Lakers, Luka a pris en main le rôle que tout le monde l’imaginait avoir : un joueur productif balle en main, destiné à devenir le visage des Lakers. À vrai dire, Doncic a déjà endossé le rôle de franchise player et sort même d’un mois de mars historique (37,5 points de moyenne avec 13 matchs de suite à plus de 30 points).

It was MARCH MADNESS for Luka Doncic 😲

🟣 600 points*

🟣 594 minutes

🟣 37.5 PPG

🟣 8.0 RPG

🟣 7.4 APG

🟣 2.3 SPG

🟣 49.2% FG

🟣 39.2% 3PT (12.8 attempts)

🟣 79.4% FT

🟣 14-2 record

🟣 60-point game and 51-point game

🟣 Second player ever to score 600 points in March, joining… pic.twitter.com/a5MMrp5XZu

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 1, 2026



Mais un élément vient bouleverser son dossier : à cause de sa récente blessure, il n’a disputé que 64 matchs, soit un de moins que la barre des 65 imposée pour être éligible aux récompenses individuelles. Deux de ces absences sont liées à la naissance de son enfant, un point qui entre aujourd’hui dans le cadre d’un recours exceptionnel.

En effet, Luka aurait une chance d’être déclaré éligible via une procédure appelée « Extraordinary Circumstances Challenge », selon son agent et Shams Charania. Autrement dit, sa présence dans la course au MVP dépend désormais d’une décision externe au terrain.

Statement from Luka Doncic’s agent Bill Duffy of WME Basketball: « This season, Luka Dončić has performed at a historic level, leading the league in scoring, carrying the Lakers to third place in the Western Conference and placing himself in the middle of one of the most tightly… https://t.co/bKVOmzheDE

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026



Sur le plan purement basket, Luka Doncic possède un argumentaire de très haut niveau. Il est probablement le joueur le plus difficile à défendre en un contre un dans toute la ligue. Sa capacité à contrôler le tempo, à manipuler les défenses et à créer du tir, pour lui comme pour les autres, est exceptionnelle.

Ce qui marque particulièrement, c’est sa capacité à prendre feu. Luka est capable d’enchaîner des séquences où il devient tout simplement injouable. Step-backs, drives, fautes provoquées, tirs longue distance : son arsenal offensif est l’un des plus complets de la NBA actuelle. Et en plus il est clutch…

LUKA DONCIC ACHÈVE LES NUGGETS EN OVERTIME 🔥🔪😱pic.twitter.com/OhiWu8pVnE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2026

Ce qui pourrait le pénaliser

Le principal frein à sa candidature est évidemment cette question d’éligibilité. Sans validation de son recours, Luka Doncic ne pourra tout simplement pas être considéré pour le MVP, peu importe la qualité de sa saison. C’est un cas rare, où un facteur administratif peut totalement sortir un joueur de la course. Et même en cas de validation, ce contexte pourrait influencer certains votants qui pourraient juger son cas « injuste » par rapport à d’autres.

Évidemment, sa blessure, la méforme actuelle des Lakers et leur chute au classement devraient jouer dans la tête des votants. Dans une NBA influencée par la culture de l’instant, on n’aura pas vu Luka jouer sur la toute fin de saison régulière. Et ça, ça va peser. De plus, l’actuelle quatrième place des Lakers (peut-être bientôt cinquième) et le fait qu’il soit le moins bien classé collectivement des quatre gros candidats, le desserviront aussi.

Enfin, son impact défensif reste très faible et c’est peut-être le plus gros argument qui poursuit Luka depuis le début de sa carrière… même si on a déjà vu des joueurs être élu MVP avec moins de défense que ça.

Verdict

Luka Doncic possède clairement un dossier de MVP. Il est l’un des joueurs les plus dominants de la ligue offensivement. Et puis, quand on finit la saison avec des statistiques comme celles de Luka, un titre de meilleur marqueur et une telle domination lorsqu’il est sur le parquet… pas grand-chose ne pourrait objectivement faire vaciller un dossier comme celui-ci.