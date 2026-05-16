Victor Wembanyama : « Arriver en Finales de Conférence… c’est spécial »

Cette nuit, les San Antonio Spurs ont facilement dominé les Minnesota Timberwolves (139-109) pour rejoindre le Oklahoma City Thunder en Finales de Conférence. Une qualification à laquelle a réagi Victor Wembanyama.

Il y a un an, Victor Wembanyama souffrait d’une thrombose veineuse pendant que les San Antonio Spurs terminaient difficilement la saison à une anonyme 13e place de la Conférence Ouest. Le changement, 12 mois plus tard, est complètement dingue.

Les Texans viennent de se qualifier pour les Finales de Conférence où ils retrouveront leurs jeunes rivaux, le Oklahoma City Thunder. Ils ont cassé toutes les barrières pour atteindre un stade de la compétition dont rêvait l’Alien :

« C’est énorme. Mon esprit a hâte, mon corps est fatigué. Mais le terme ‘Finales de Conférence’ est juste fou. Je l’ai entendu toute ma vie. Arriver ici est juste spécial, j’espère que c’est la première d’une longue série. »

La saison 2025-26 des Spurs :

– 62 victoires en régulière

– qualif en finale de conférence

– Wemby DPOY + finaliste MVP

– Keldon 6e Homme

– Fox All-Star

– Mitch Johnson finaliste Coach de l’Année

– Harper probable 1st Team All-Rookie

– Castle possible All-Defensive Team

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L’équipe est extrêmement jeune, ne connaît pas encore ce niveau et affronte les Champions en titre, mais ça n’effraie pas le Français. Ils arrivent sûrs de leurs forces et avec un haut niveau de croyance.

« On est confiants, bien sûr. Mais il faut garder ce bon niveau de confiance. La priorité est de se reposer, puis ce sera vidéo, scouting, et entrainement. Le cœur compte plus que tout. Plus que les capacités physiques, plus que la taille, plus que l’expérience. Et je pense que le manque d’expérience — si on ne sait pas que c’est impossible, on peut le faire. C’est aussi simple que ça. »

Les Spurs ont maîtrisé le sujet Thunder en saison régulière (série remportée 4-1).

Mais là, on est en Playoffs.

OKC sort juste de l’apéro, Suns et Lakers en mode amuse-bouche.

Ça va être juste épique. pic.twitter.com/WGW20zJGZM

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Il faut dire que ces Spurs restent sur deux rencontres parfaitement maîtrisées face au Minnesota Timberwolves. Ils ont réussi à dominer des deux côtés du parquet au moment où ça comptait le plus. Notamment en défense, où les prises à deux sur Anthony Edwards ont fait très mal à leurs adversaires. S’ils sont assez forts pour tenir physiquement cette tactique pendant 48 minutes sur Shai Gilgeous-Alexander, les Los Angeles Lakers ont bien montré que ça gênait le Canadien…

Victor Wembanyama a en tout cas adoré l’état d’esprit de son équipe :

« Je n’ai jamais pris autant de plaisir en défense (que face aux Wolves). Tout le monde était lié, connecté. Je pouvais faire les aides car je savais que j’avais quelqu’un derrière moi. Tout le monde était ensemble. »

🇫🇷🤝🇫🇷 pic.twitter.com/BtGtrJ0oT0

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Le Français grimpe les marches de la NBA a une vitesse monumentale. Même Michael Jordan et LeBron James n’ont pas réussi à atteindre les Finales de Conférence dès leur troisième saison dans la Grande Ligue. Ce qu’il réalise est exceptionnel et l’objectif n’est pas encore atteint. Wemby croît pouvoir aller encore plus loin et même si ce Thunder a des airs de boss de fin, il devient déjà très compliqué de parier contre ce jeune homme venu du Chesnay-Rocquencourt.