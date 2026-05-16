Les Spurs n’ont laissé aucune chance aux Wolves cette nuit (139-109), portés notamment par leur trio d’arrières qui a peut-être réalisé son meilleur match ensemble. De Stephon Castle à De’Aaron Fox en passant par Dylan Harper, la triplette a régalé autour de Victor Wembanyama. Hyper prometteur avant la bataille face au Thunder !

Avant le début de la saison il y a quelques mois, on pouvait se demander comment Castle, Fox et Harper allaient trouver le bon équilibre sur le backcourt. Certains se demandaient même s’il n’y en avait pas un de trop dans le lot, et si leurs limites au shoot ne les rendaient pas un poil incompatibles.

Nous sommes aujourd’hui le 16 mai 2026, et les Spurs viennent de se qualifier en Finales de Conférence sous l’impulsion de leurs arrières.

Stephon Castle :

🔸 32 points (11/16 au tir)

🔸 11 rebonds

🔸 6 passes

De’Aaron Fox :

🔸 21 points

🔸 9 passes

🔸 8/10 au tir

Dylan Harper :

🔸 15 points

🔸 5 rebonds

🔸 6/8 au tir

Quand ces trois-là jouent comme ça avec Wemby, y’a pas grand-chose à faire.

+30 vs Wolves. pic.twitter.com/w770PqYjUi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026

Stephon Castle a été sensationnel, combinant parfaitement agressivité vers le cercle et réussite au tir extérieur, sans oublier de bien trouver ses copains. De’Aaron Fox a été remarquable de propreté, jouant son meilleur match de la série pour conclure les débats après plusieurs sorties compliquées. Quant à Dylan Harper, il continue de s’imposer comme l’un des meilleurs « Sixième Homme » de tous les Playoffs, à seulement 20 piges.

Après la rencontre, Victor Wembanyama (19 points, 6 rebonds, 3 contres) a tenu à rendre hommage à ses acolytes pour leurs travaux.

« Ils avaient beaucoup de responsabilités dans cette série, à cause de la manière dont les Wolves défendaient le pick-and-roll. Ils devaient prendre beaucoup de décisions. Nos trois arrières, ils jouent tous de façon très différente et ils apportent tous quelque chose. »

Castle et Harper sont avant tout réputés pour leur capacité à mettre la pression sur la défense adverse en pénétrant vers le cercle, gagnant même le surnom de « Slash Brothers ». Leur progression commune au tir extérieur sur les dernières semaines est également l’une des raisons de l’ascension exceptionnelle des Spurs. Ils montrent une maturité et une sérénité sur la grande scène qu’on voit très rarement chez un sophomore et un rookie. Sans doute que De’Aaron Fox, le plus expérimenté des trois (28 ans), a quelque chose à voir là-dedans.

« Le fait d’avoir des gars aussi talentueux à côté de moi sur le terrain et dans les vestiaires, qui prennent exemple sur moi, c’est quelque chose que j’adore et que je ne prends pas pour acquis. Je veux qu’ils goûtent au succès le plus tôt possible dans leur carrière. » – De’Aaron Fox

Le Renard participe à l’éclosion de ses jeunes coéquipiers, en essayant de leur montrer la voie pour maximiser leur développement dans la Ligue. Fox a connu des hauts et bas sur ces Playoffs, mais il a aussi réussi à laisser l’espace nécessaire à Castle et Harper tout au long de la saison pour qu’ils puissent grandir. Et aujourd’hui, ça paye.

OKC, le test ultime

On l’a vu cette saison : ce qui fait des Spurs le concurrent numéro 1 du Thunder, c’est évidemment le paramètre « Victor Wembanyama », mais aussi la présence de ces trois guards – Fox, Castle, Harper – qui semblent pouvoir répondre au défi proposé par Oklahoma City en défense.

On rappelle que San Antonio a remporté quatre matchs sur cinq en saison régulière face à OKC, de quoi aborder la série à venir avec confiance. De la confiance, mais pas trop non plus, car les Playoffs sont évidemment un autre univers et le Thunder reste champion NBA en titre jusqu’à preuve du contraire.

Vous l’avez compris, Oklahoma City représente le test ultime pour la jeune garde texane. Et on hâte de voir comment elle va y répondre.

🎙️ Dylan Harper, sur la finale de Conférence à venir :

« On a pris de l’expérience et on est confiant, mais à partir de lundi… on va s’attaquer à un autre type d’adversaire. » pic.twitter.com/m0p4vqanXb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2026