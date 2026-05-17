Pistons – Cavs (Game 7) : Detroit en patron à la maison ?

Game, 7 ! Deux mots qui sonnent doux à l’oreille, les deux mots préférés de tout fan de basket. Les Pistons et les Cavs se retrouvent à Detroit pour la septième et dernière fois… une grosse bataille s’annonce !

THE BEST TWO WORDS IN SPORTS: GAME 7!

Mitchell and Cleveland: seeking first ECF since 2018

Cunningham and Detroit: seeking first ECF since 2008

IT’S WIN OR GO HOME. WHO WILL WIN??

📺 8:00 PM ET, Prime

🍿 NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/dfMuZ4YYxy

— NBA (@NBA) May 17, 2026

Pistons – Cavs (2h)

3-3 dans la série

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Les deux franchises se retrouvent pour une ultime rencontre avec une place en Finales de conférence Est à la clé ! Après deux victoires à l’extérieur consécutives dans cette série, les Cavs vont-ils faire confirmer le proverbe « jamais 2 sans 3 » ou les Pistons vont-ils assumer leur statut de numéro 1, à l’instar de leur Game 6 ?

Cleveland devra pouvoir compter sur un meilleur Donovan Mitchell et sur une bonne adresse, tandis que Detroit pourrait continuer sur leur lancée en comptant sur Cade Cunningham, bien sûr, mais sur les retours en forme de Duncan Robinson, Jalen Duren (enfin ?) et l’impact de son banc !

Qui rejoindra les Knicks ? Réponse dès 2h du matin !