Thunder – Spurs : la série de Playoffs la plus attendue depuis quand ?

Les fans français de NBA sont en ébullition à l’aube de la série de Playoffs opposant le Oklahoma City Thunder aux San Antonio Spurs. Une excitation est dans l’air et pousse à se demander depuis quand une série de Playoffs n’avait pas créé autant d’attente ?

Le point de référence en terme de série de Playoffs excitante ces dernières années est assurément le Cavaliers – Warriors de 2016. Des Finales restées dans les mémoires, peut-être les plus belles de tous les temps mais qui soufflent déjà leur dixième bougie. LeBron James en mission pour sa ville qui remporte trois matchs de suite pour battre la meilleure équipe de Saison Régulière de tous les temps… le scénario parfait.

Depuis, de très belles et excitantes affiches ont eu lieu, mais il n’est pas évident qu’une d’entre-elles ait créé autant d’excitation pour le public français que le Thunder – Spurs des jours à venir.

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Les champions en titre face à la jeune et belle équipe de Victor Wembanyama… le casting est parfait sur le papier. Le jeune phénomène français voudra montrer qu’il est peut-être déjà le meilleur joueur du monde et le fera face à Shai Gilgeous-Alexander qui sera sans doute élu MVP pour la deuxième fois de suite la veille de la série. L’équipe la plus excitante de la saison contre la plus détestée du fait de sa domination et de sa défense, sans doute parmi les cinq meilleures de tous les temps… sortez le pop-corn.

Difficile de faire des comparaisons avec d’autres sports, mais cette affiche c’est la version basket d’un Arthur Fils – Jannick Sinner en demi-finale de Roland Garros ou d’un duel Paul Seixas – Tadej Pogacar lors de l’avant dernière étape de montagne du Tour de France. C’est la jeune garde tricolore qui doit exploser au plus haut niveau.

Mais pour pouvoir affirmer que cette série est la plus attendue, il faut la comparer. Replongeons-nous donc dans cinq des séries les plus marquantes de la dernière décennie :

Warriors vs Cavaliers (2017)

La belle ! Après une victoire de Golden State en 2015 et le triomphe historique et magnifique de Cleveland l’année suivante, les deux équipes se retrouvent pour des troisièmes Finales NBA en trois ans.

Sauf que cette année le casting a changé. Kevin Durant est arrivé à Golden State et améliore encore le star-power de son équipe. Il est le grand méchant de la NBA à l’époque et son duel face à LeBron James est extrêmement attendu. Les deux meilleurs joueurs du monde, sur le même poste, yeux dans les yeux. Toutes les personnes qui ne sont pas fans des Warriors rêvent d’un exploit des Cavs et d’un pied de nez terrible à l’une des plus grandes équipes de l’histoire. Stephen Curry – Klay Thompson et Draymond Green en plus de KD, c’est presque injuste.

Le bémol à l’approche de ces Finales, c’est justement que l’écart de niveau pressenti entre les deux équipes pousse au scepticisme. Écart largement confirmé sur le terrain, 4-1, clair, net et précis. Merci, au-revoir !

Rockets vs Warriors (2018)

En 2015 et 2016, les Houston Rockets de James Harden ont déjà buté sur les Golden State Warriors. Les deux incontestables meilleures équipes de l’Ouest se retrouvent en 2018 pour ce qui a tout de Finales avant l’heure.

Cette fois, ce sont les Texans qui ont fait la meilleure saison régulière, renforcée par l’arrivée de Chris Paul un des meilleurs meneurs de tous les temps. Pour les deux stars de Houston, cette série a des airs de dernière chance pour remporter un titre de champion NBA qui manque tant à leur palmarès. Ce sont les seuls qui peuvent faire tomber les intouchables Warriors.

Les outsiders mèneront 3-2 avant que CP3 ne se blesse. Lors du Game 7 à domicile, ils perdront toute adresse à 3-points, pourtant grande force de la saison et ne s’en relèveront pas. Assurément l’une des plus grandes séries de ces dernières années !

Nets vs Bucks (2021)

Même si elles ont terminé deuxièmes et troisièmes de la Conférence Est, ces deux équipes avant de s’affronter en demi-finales de Conférence, ont l’air les plus armées pour aller en Finales NBA (voire gagner le titre). Les Bucks de Giannis Antetokounmpo progressent chaque année et ont l’équipe qui se connaît le mieux.

Mais en face, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden ont allié leurs forces et semblent parti pour donner une fessée à leurs adversaires en menant 2-0. Sauf que les deux derniers cités se blessent coup sur coup et KD se retrouve seul face à l’armée du Wisconsin.

Il sera héroïque et passera à quelques centimètres d’offrir la victoire aux siens (ses trop grands pieds mordant sur la ligne à 3-points et l’empêchant de faire gagner le Game 7). Une fin dramatique à une série d’une intensité rare. Dans la foulée, les Bucks iront jusqu’à la bague.

Celtics vs Heat (2023)

Un classique de la Conférence Est entre deux équipes qui n’arrêtent pas de se retrouver année après année. Sauf qu’en 2023, ces Finales de Conférences sont spéciales. Miami est en train de faire un parcours historique. Ils sont huitièmes de l’Est et visent les Finales, ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la NBA.

Boston est évidemment favori, mais se fait sauter à la gorge et rapidement, le Heat mène 3-0 à la surprise générale. Sauf que les Celtics n’abandonnent jamais et reviennent à 3-3 avec le Game 7 à domicile.

Jamais dans l’histoire une équipe menée 3-0 ne s’est qualifiée et alors qu’ils semblent partis tout droit pour le réussir, ils se font de nouveau surprendre lors de ce match décisif. Les Floridiens réalisent l’exploit et se qualifient. Ils perdront face aux Denver Nuggets, mais auront écrit une des plus belles pages de leur histoire récente.

Thunder vs Nuggets (2025)

D’accord la saison collective des joueurs du Colorado n’était pas exceptionnelle. Mais cette équipe expérimentée semblait la mieux armée pour arrêter le Thunder, dominant en régulière, mais que beaucoup estimaient trop jeunes pour remporter le titre. Un combat entre la sagesse et l’insouciance.

De plus, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic sortaient tout deux d’une campagne absolument historique et se sont disputés le MVP jusqu’au bout. Avant la série, la règle est presque claire : le vainqueur de ce duel serait l’honorifique meilleur joueur du monde.

Une victoire 4-3 du Thunder donnera assez de confiance à Mark Daigneault et sa bande pour aller jusqu’au titre NBA.

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