Officiel : Knicks – Cavaliers en Finales de Conférence Est !

Une semaine que les New York Knicks attendaient leurs adversaires en Finales de Conférence Est. Ce sont finalement les Cleveland Cavaliers qui se sont qualifiés en surclassant les Detroit Pistons (125-94) dans le Game 7 !

Les deux derniers représentants de la Conférence Est sont connus et n’ont pas connu les mêmes parcours. Depuis le Game 4 face aux Atlanta Hawks, les New York Knicks volent au-dessus de leurs adversaires et ont enchaîné six victoires consécutives. Ils attendent leurs futurs adversaires depuis une semaine.

Et ce sont finalement les Cleveland Cavaliers qui répondront à l’appel. Difficile de faire plus irréguliers que la bande de Kenny. Atkinson depuis le début de ces Playoffs, mais ils ont réussi, par deux fois, à montrer leur meilleur visage au Game 7. Les leaders sont expérimentés et savent se montrer lorsque ça compte !

Ça va devenir un hashtag #Game7JarrettAllen

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Au vu des parcours, difficile de ne pas considérer les hommes de Mike Brown comme les favoris de cette série, mais attention, en terme d’effectifs purs, la franchise de l’Ohio a du répondant. Un gros point fort côté Cavs se trouve à l’intérieur, Evan Mobley et Jarrett Allen devront dominer Karl-Anthony Towns de la tête et des épaules pour avoir une chance de briller dans la série.

Dès ce mardi soir, les deux équipes vont se livrer une guerre pour tenter d’atteindre les Finales NBA. et de valider ainsi une saison très réussie.

Le calendrier de la série :