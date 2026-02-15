La question traîne depuis des mois : qui prendra le relais quand la NBA changera de vitrine ? Interrogé au All-Star Weekend, Victor Wembanyama n’a pas joué la modestie de façade.

Au micro de Chris Haynes, le Français a été interrogé sur ce rôle de futur patron médiatique, celui qui capte l’attention, incarne l’époque et porte l’image de la ligue. Pas de détour, pas de faux-semblant : il se voit clairement dans la peau.

Sa punchline, elle résume tout :

« Clairement, c’est quelque chose que j’arrive à imaginer. C’est le cours naturel des choses. C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande. »

Victor Wembanyama futur visage de la NBA ?

Le plus intéressant, c’est que le message n’est pas juste de l’ego. Il parle d’un mouvement naturel : à mesure que les têtes d’affiche changent, le public se déplace, les projecteurs aussi. Et aujourd’hui, entre son jeu, son impact et la fascination qu’il provoque, la demande est bien là. Dans l’esprit des Spurs, c’est presque une évidence depuis un moment.

Dans la même séquence, Wemby a aussi glissé un clin d’œil à LeBron James, modèle ultime de longévité… et de maîtrise de l’image :

« Je pense que LeBron est très intelligent sur ces sujets, en étant évidemment le visage de la ligue. Il a fait très peu d’erreurs de communication, et ça demande une vraie intelligence. Il y a plein de choses à prendre chez lui… Il y a des millions de basketteurs sur Terre, et tous peuvent apprendre quelque chose de LeBron. »

Victor Wembanyama disputera son deuxième All-Star Game cette nuit à partir de 23h.

