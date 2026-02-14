Comment régler le problème du tanking en NBA ? L’avis de la rédaction

Le tanking est le sujet à la mode en NBA : alors que la Ligue a récemment sanctionné le Jazz et les Pacers avec de grosses amendes, de nombreux Hexperts et figures médiatiques du basket US ont tenu à partager leurs solutions anti-tank. La rédaction de TrashTalk s’est prêtée au jeu.

Rappel de la définition du « tanking » : technique très critiquable, utilisée par certaines équipes qui mutilent volontairement leur saison (par des moyens plus ou moins flagrants) afin de récupérer des top picks à la Draft. En résumé, perdre le plus de matchs possible pour avoir le plus de chances de drafter haut. Ce fléau touche particulièrement la NBA cette saison, alors que la Draft 2026 s’annonce très forte.

Nico M

Et si on prenait simplement les 14 équipes non qualifiées pour les Playoffs, pour une vraie Loterie où chaque franchise a les mêmes chances (7,14%) d’avoir le first pick ? Cela paraît peut-être simpliste, ou trop radical, mais ça peut être efficace (c’est d’ailleurs le système qui était en place entre 1985 et 1987). La course vers le fond n’aurait en effet plus de sens puisque la pire équipe de la saison aurait les mêmes chances que la meilleure parmi les non-qualifiées pour les Playoffs. Donc aucun intérêt de tanker en cours de saison.

Alors certes, ça favorise moins la parité en NBA qu’avec le système actuel (tant pis, on peut pas tout avoir, et puis Cooper Flagg a bien été drafté par les Mavs cette année…). Et l’autre conséquence, c’est que ça pourrait « déplacer » le tanking vers le ventre mou du classement, où certaines équipes pourraient perdre volontairement afin d’avoir une opportunité à la Loterie au lieu de tenter de se qualifier pour une (brève) apparition en Playoffs.

Néanmoins, ça concernerait probablement moins d’équipes (la NBA pourrait donc mieux surveiller et mieux sanctionner les mauvais élèves), et puis le play-in tournament a montré que les franchises poussaient pour une opportunité d’aller en Playoffs (revenus supplémentaires, expérience pour l’équipe…). Et si cela pose vraiment souci, on peut toujours ajouter les huit équipes qui perdent au premier tour des Playoffs parmi les 14 qui participent à la Loterie, soit avec des chances similaires de gagner soit en les ajustant (réduction).

Alors Adam, t’en penses quoi ?

Robin

Que ce soit à la Loterie où au shoot de Dyson Daniels, tout est une question de pourcentages. Si j’étais Commissioner de la NBA, après m’être rasé les cheveux, je créerais un comité dédié au tanking (dont le président serait Simon Capelli-Welter). Ce “juré” aurait pour mission de déterminer si une équipe enfreint les règles du tanking (repos non-obligatoire de joueurs, toutes les stars qui sortent avant un quatrième quart-temps serré…) et à chaque match où ce serait le cas, la franchise perdrait 0,5% de chance de rentrer dans le Top 4 à la Loterie. Ces 0,5% seraient redistribués équitablement entre toutes les autres équipes du Flop 14.

Hisham

Vous savez, je ne pense pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises situations… quoique. Dans un premier temps je propose la technique de la roulette sur 3 ans : la roulette consiste à calculer les chances de loterie à partir d’une performance moyennée sur les trois dernières saisons, ce qui rend beaucoup moins rentable le “one-shot tanking” sur une seule année (les Pacers c’est à vous que je parle). En parallèle, un système “d’anti-bottom” pénalise les équipes qui s’installent trop longtemps dans les abysses : si tu finis dans le top 3 du fond de la Ligue deux fois en trois ans, tes chances de top pick baissent fortement, voire tu es capé (impossible de drafter plus haut que #4). Tu peux toujours reconstruire et développer des jeunes, mais tu n’as plus intérêt à te saborder plusieurs saisons, et tu es incité à remonter vite vers le play-in plutôt que de prolonger la purge pour tes fans.

Clément

Avant de démarrer, je pense qu’il est important de dire que j’écris ce paragraphe depuis le trône, ce qui résume bien ce que peut être le tanking lorsqu’il est poussé à l’extrême.

Pour commencer, je pense qu’en interdisant aux équipes d’avoir un choix dans le top 3 pendant plus de deux années consécutives obligerait à chercher le progrès plutôt que de rester trop longtemps dans les abysses du classement, et éviterait certaines aberrations (vous vous souvenez quand Cleveland a eu trois fois le first pick en quatre ans ?).

Aussi, le classement pourrait être figé plus tôt, par exemple un mois avant la fin de la saison régulière ou alors dès la deadline des transferts passée, ce qui éviterait de bazarder trop de matchs en fin de saison et pousserait les franchises à chercher le progrès.

Sinon, il est également possible d’interdire les micro-ondes le jour du tirage de la Draft, afin de rassurer les plus complotistes, mais comment on ferait dans les bureaux de la Ligue pour manger chaud le midi ?

Nico V

Réguler le tanking, c’est (selon moi) beau dans les mots, bien plus compliqué dans la réalité. Oui, on pourrait pondérer les résultats sur plusieurs saisons pour attribuer des malus sur les pourcentages aux plus mauvais élèves, mais cela ne prendrait pas en compte les conditions particulières de chaque équipe. Des blessés parmi les derniers rookies ? Un marché peu attrayant ? Potentiellement plusieurs saisons compliquées en plus. Le système actuel peut être amélioré, mais en ayant une vision du schmilblick dans son ensemble.

Et comment le faire sans de facto impacter tout le marché d’échange des picks de draft ? Plusieurs équipes ont travaillé dur depuis plusieurs saisons pour se constituer un capital Draft important (d’autant plus avec le CBA actuel) et pourraient le voir réduit à pas grand-chose avec des règles de tanking refondées qui pénalisent leur prise de risque plusieurs saisons en arrière. On pense au Thunder bien sûr, mais aussi aux Nets dernièrement.

The NBA is discussing creating a tournament among lottery teams to determine draft order in order to stop tanking

(via @ShamsCharania h/t @LegionHoops) pic.twitter.com/k1YgPAdyjI

— Hoops Alerts (@TheHoopsAlerts) February 13, 2026

Du côté de la NBA, on réfléchirait à la mise en place d’un nouveau tournoi parmi les équipes non qualifiées en Playoffs, pour déterminer l’ordre de la Draft…