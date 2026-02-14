N’ayant toujours pas annoncé son plan de fin de carrière, LeBron James est au cœur de nombreuses spéculations. Et une rumeur prend particulièrement du poids en ce moment : celle d’un retour du King à Cleveland la saison prochaine, pour une tournée d’adieu inoubliable.

C’est l’insider Tim MacMahon d’ESPN qui a partagé les derniers bruits de couloir qui animent la NBA concernant LeBron.

« Je sais ce qui se dit de plus en plus à travers la Ligue : cet été, il y aura des retrouvailles et peut-être une tournée d’adieu mémorable chez lui, avec les Cleveland Cavaliers l’année prochaine. »

REPORT: There’s rampant speculation around the league that LeBron could be headed to Cleveland this summer for a “retirement tour for the ages”

On savait déjà qu’un retour de James à Cleveland (pour une 24e saison NBA !) était une possibilité, entre autres. Mais plus ça avance, plus ce scénario gagne en probabilité.

Alors que LeBron est agent libre à l’été 2026, les Cavaliers semblent chauds pour le voir revenir et finir sa carrière dans l’Ohio, là où tout a commencé et où LBJ a passé onze saisons NBA (2003-10, 2014-18). On a aussi appris récemment (via Kendrick Perkins donc à prendre avec des pincettes) que les fortes têtes des Cavs, Donovan Mitchell et la nouvelle recrue James Harden, tentent déjà de recruter James en vue de l’année prochaine. Ensemble, avec Evan Mobley à l’intérieur, Cleveland pourrait clairement jouer le titre en même temps que la tournée d’adieu du King.

Tout cela demanderait un gros sacrifice financier de LeBron au vu de la situation salariale des Cavs (masse salariale proche des 220 millions de dollars l’an prochain), mais un sacrifice qui en vaut la peine pour avoir une sortie à la hauteur de sa légendaire carrière.

