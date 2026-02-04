Les Cavaliers, une destination « évidente » pour LeBron James cet été ?

LeBron James est encore un joueur des Lakers, mais selon Joe Vardon (The Athletic) qui cite des sources dans son entourage, le King penserait déjà à la suite, et potentiellement une ultime saison en NBA. Chez les Cavaliers ? James trouverait apparement cela « évident ».

LeBron James de retour là où tout a commencé. Une ultime saison, chez les Cavaliers, son équipe de toujours, son point de départ en NBA, son plus beau titre en carrière aussi. Une communion d’un an avec son public, celui qui l’a vu grandir, partir, revenir, conquérir. Mais pas une année de tournée d’adieux mettant en péril les ambitions sportives de la franchise.

D’après @joevardon de The Athletic, qui cite des sources proches de LeBron James, Cleveland représenterait « une destination évidente » pour une potentielle 24e saison du King.

James pourrait signer un petit contrat pour rejoindre Donovan Mitchell, Evan Mobley et James Harden ! pic.twitter.com/Mn5r5DlMOa

Non, on parle d’une année compétitive, aux côtés de James Harden (fraîchement arrivé dans l’Ohio) et Donovan Mitchell. Un big three entre passé et présent, pour tenter le braquage de la dernière chance : une ultime bague pour LeBron, avant de couler des jours heureux à la retraite.

Le scénario de rêve pour conclure une carrière fleuve. Pour autant, rien n’est moins sûr quant au futur de James au-delà de cette saison. Une dernière pige chez les Cavaliers ? Selon l’entourage du King, consulté par Joe Vardon, Bron serait particulièrement intéressé par un retour sur ses terres. Un transfert qu’il qualifierait même « d’évidence » selon Vardon.

Alors, on repart pour un tour ?