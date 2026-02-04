Les Grizzlies ont réalisé un gros transfert hier mais pas celui qu’on imaginait : Jaren Jackson Jr. a été envoyé à Utah, en échange (entre autres) de trois picks de premier tour de draft. Ça veut dire quoi pour Ja Morant ?

JJJ parti, on imagine mal Ja Morant – en instance de départ depuis plusieurs semaines – rester à Memphis après la deadline. Les Grizzlies ont appuyé sur le bouton reconstruction, avec Zach Edey et Cedric Coward en tête de liste. Garder Ja a donc de moins en moins de sens.

Jusqu’ici, les Grizzlies n’ont pas trouvé preneur car la cote de Morant était trop faible pour obtenir un package suffisamment intéressant en échange. Cela n’a pas fondamentalement changé : l’ancien All-Star est toujours à l’infirmerie et n’a pas joué depuis le 21 janvier.

Ce qui a changé par contre, c’est la contrepartie demandée par Memphis.

Les Grizzlies auraient considérablement baissé leurs attentes concernant la contrepartie pour Ja Morant, d’après @TheAthletic et @TheSteinLine.

pic.twitter.com/uXHRJ4pVxz

De nombreuses sources, dont l’insider Marc Stein, indiquent que les Grizzlies ont largement baissé la barre afin de pouvoir transférer Ja Morant d’ici la trade deadline de jeudi. Ils n’attendent plus un jeune joueur prometteur + du capital draft, et seraient même prêts à accepter un contrat lourd en échange si ça peut leur permettre d’obtenir un ou plusieurs choix de draft pour Morant.

Ce changement de posture s’explique en partie par le transfert de Jaren Jackson Jr. hier, qui a permis à Memphis de récupérer trois picks de premier tour en plus des quatre pour Desmond Bane il y a quelques mois. Les bases de la reconstruction sont posées, maintenant faut juste trouver preneur pour Morant dans un deal pas trop perdant.

Le Miami Heat, qui représenterait la destination favorite de Morant, pourrait s’engouffrer dans la brèche afin d’obtenir Ja pour un package à la Trae Young. Les Kings, qui ne représentent sûrement pas la destination favorite de Morant, seraient également chauds sur le dossier. Les Bucks de Giannis sont aussi à surveiller.

En tout cas, selon Kelly Iko de Yahoo Sports, les Grizzlies ne comptent pas collaborer avec Ja sur un transfert. Ils feront ce qu’il y a de mieux pour la franchise, et puis c’est tout !

Ok donc selon @KellyIko, les Grizzlies ne travailleront PAS avec Ja Morant sur un transfert qui lui serait favorable.

Objectif assumé dès lors : récupérer la meilleure contrepartie pour la franchise.

pic.twitter.com/ycLb55NwqI

