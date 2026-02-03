NBA Trade Deadline : Jaren Jackson Jr transféré au Jazz !

La Trade Deadline s’emballe. Les Memphis Grizzlies étaient au centre des rumeurs du fait d’un potentiel transfert de Ja Morant, mais c’est finalement Jaren Jackson Jr qui fait ses valises contre trois premiers tours de Drafts. Sept autres joueurs sont concernés par l’échange.

Voilà des jours qu’un transfert de Ja Morant semble se rapprocher petit à petit et que les Memphis Grizzlies se rapprochent d’une reconstruction. Dans un premier temps Jaren Jackson Jr était vu comme une pièce majeure de ce renouveau, mais finalement l’ancien lieutenant s’en va avant même le franchise player d’un projet définitivement enterré.

Shams Charania a surpris son monde en révélant le Trade ce mardi soir. L’ailier-fort star s’envole vers le Utah Jazz en compagnie de John Konchar, Jock Landale et Vince Williams Jr. Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang et trois premiers tours de Draft font le chemin inverse.

🚨 OHHHHHH BORDEL LE TRANSFERT DE JAREN JACKSON JR A UTAH 😭😭😭😭😭 https://t.co/e13dRKJDnr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Du côté de Memphis, l’objectif est clair : récupérer un maximum de premiers tours de Draft. Après le transfert de Desmond Bane cet été, les Grizzlies détiennent désormais une véritable armée avec 13 first-round picks sur les 7 prochaines années. Sauf immense surprise, Ja Morant devrait lui aussi s’en aller et l’équipe tombera alors dans les mains de Cedric Coward et Jaylen Wells.

Le Utah Jazz adopte une stratégie inverse. Alors que beaucoup s’attendaient à un futur transfert de Lauri Markkanen et à une reconstruction via la Draft, la franchise de Danny Ainge fait finalement le choix de renforcer encore plus le secteur intérieur avec un autre All-Star. Ils construisent ainsi un « Big Three » avec Keyonte George.

Les trois picks lâchés ne sont pas forcément leurs meilleurs, eux qui ont récupéré un énorme total d’assets avec les transferts de Rudy Gobert et Donovan Mitchell il y a quelques années. Le meilleur pick 2027 entre celui des Cavaliers, du Jazz et des Wolves, le pick 2027 des Lakers et le pick 2031 des Suns filent dans le Tennessee !

Pas des picks de fou, Utah se débarrasse petit à petit de son stock de picks.

Memphis tourne une énorme page, ça avait déjà coûté cher en picks Desmond Bane cet été. https://t.co/s9yPslK1O8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Les Grizzlies auront de nombreuses cartouches pour se reconstruire via la Draft et ont prouvé par le passé qu’ils étaient bons dans cet exercice. Le Jazz redevient une équipe sérieuse tout en conservant quelques picks intéressant pour le futur. Rendez-vous dans 5 ans pour voir qui a gagné le trade !

Source texte : Shams Charania / Jake Fischer