Grizzlies : où en est le dossier Ja Morant ?

Le dossier n’est plus un bruit de fond : Shams Charania (ESPN) affirme que Memphis écoute des offres à l’approche de la trade deadline. Entre la baisse de disponibilité, un épisode disciplinaire à l’automne et un marché dont la profondeur reste floue, la franchise semble vouloir transformer la star en levier de reconstruction.

Début janvier, la franchise ouvre officiellement la porte : elle écoute des propositions et s’autorise à tester la valeur de son Franchise Player sur le marché des transferts, avec une logique qui ressemble moins à une retouche qu’à un pivot possible. Le signal est important parce qu’il change la nature des rumeurs : on ne parle plus seulement d’équipes intéressées, mais d’un marché que Memphis accepte d’explorer. Sauf que ce marché reste difficile à mesurer, car il dépend d’un facteur simple : la capacité du joueur à être présent, à enchaîner, et à rassurer.

Just in: For the first time, the Memphis Grizzlies are entertaining offers to potentially move two-time All-Star Ja Morant ahead of the Feb. 5 NBA trade deadline, sources tell ESPN. pic.twitter.com/SD0RT9Jhuj

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026

C’est là que l’infirmerie a brutalement repris la main. Après un début d’année perturbé par un souci au mollet, Ja Morant a remis les compteurs à l’endroit sur la tournée européenne, avec un match référence à Londres contre le Magic, avant qu’un nouveau coup d’arrêt ne tombe : une entorse du ligament ulnaire au coude gauche, annoncée le 24 janvier, avec une réévaluation fixée à environ trois semaines. Conséquence directe à l’approche de la deadline : début février, il avait manqué déjà six matchs de suite, ce qui réduit mécaniquement la marge de manœuvre pour un échange majeur à court terme et renvoie une partie des décisions à plus tard.

Le contexte interne n’aide pas à stabiliser l’histoire, parce qu’un épisode disciplinaire a déjà fissuré le décor à l’automne. Début novembre, Memphis l’a sanctionné d’un match après une séquence tendue auprès des médias qui a mis en lumière un rapport de force autour du leadership et du banc, désormais dirigé par Tuomas Iisalo. Cet épisode n’explique pas à lui seul l’ouverture des discussions, mais il a posé un repère : quand une saison devient hachée par les absences, que les résultats glissent et que des tensions apparaissent publiquement, la tentation de convertir une star en assets (jeunes joueurs et choix de draft) devient plus rationnelle à l’échelle d’un front office.

Oulalalala…. Ja Morant et son coaching staff, ils partiront pas en vacances ensemble cet été 💀💀 pic.twitter.com/qc0CVlTIff

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

À un peu plus de 72 heures de la deadline, l’état des lieux le plus compréhensible est donc le suivant : la porte est ouverte et Memphis ne semble pas considérer Ja Morant comme une pièce importante de leur avenir. Sur le plan contractuel, l’engagement longue durée (jusqu’en 2027-28, avec une éligibilité à une extension l’été prochain) place forcément la barre haut pour un acquéreur, et rend un échange improvisé encore moins probable.

The Grizzlies remain very open to trading Ja Morant ahead of the deadline, per @ShamsCharania.

It appears both Memphis and Morant are ready for a fresh start at this point. pic.twitter.com/2cLNAxENNI

— Evan Sidery (@esidery) February 2, 2026

Sur le plan sportif, Memphis a continué de jouer diminué début février, enchaînant sans son meneur, ce qui nourrit l’idée d’un carrefour mais ne facilite pas une décision immédiate. Un autre élément est aussi à prendre en considération : le dossier Giannis Antetokounmpo.

En effet, le Grec est le plus gros poisson disponible sur le marché, et de ce fait, il flagèle celui-ci. De nombreuses franchises ont tourné les yeux vers le Wisconsin pour observer ce qu’il va advenir du Greek Freak. Selon Damichael Cole, Si Giannis est transféré avant mercredi soir, cela ouvrirait la porte à un trade de Ja Morant. Si ce n’est pas le cas, il faudra attendre cet été.

“I feel like if Giannis is traded in the next couple of days, there’s probably a better chance that Ja is moved. If Giannis isn’t moved until right before the deadline, that probably means there’s a likely scenario where Ja is staying in Memphis a little bit longer.” @DamichaelC pic.twitter.com/s2LVXjIT9O

— Dru (@dru_star) February 2, 2026

