Samedi soir, lors du match Kansas – BYU en NCAA, Darryn Peterson a remporté son duel au sommet contre A.J. Dybantsa, confortant ainsi son statut de premier choix potentiel à la Draft NBA 2026.

Les deux phénomènes sont généralement considérés comme les favoris pour être appelés en premier par Adam Silver. Mais de quel côté penche la balance à moins de cinq mois de la grande cérémonie ?

C’est justement la question qui a été posée par ESPN à une vingtaine de scouts / dirigeants avant le match Kansas – BYU samedi dernier. Et c’est Darryn Peterson qui a pour l’instant les faveurs des observateurs.

20 NBA scouts and executives were polled by ESPN if they would select BYU’s AJ Dybantsa or Kansas’ Darren Peterson with the No. 1 pick:

12 – Peterson

8 – Dybantsa

« Tout a l’air tellement facile pour lui, c’est incroyable. Sa capacité à planter des tirs est incomparable. C’est le joueur qui se rapproche le plus de Kobe Bryant en termes de tir et de capacité à créer son propre tir. Il n’est pas le même athlète que Kobe, mais personne ne l’est. Il est vraiment spécial. » – Un scout sur Darryn Peterson « Il est une grosse menace au scoring, c’est un tueur offensivement » a déclaré un scout, tandis qu’un autre a ajouté : « Je pense qu’il peut être shot-creator d’une équipe qui vise le titre NBA. »

Si la lutte est serrée et que certains votent plutôt pour Dybantsa (grosses qualités athlétiques, scoreur, potentiel de two-way player), on imagine que la rencontre du week-end dernier n’a rien changé aux résultats de ce sondage.

Devant 32 membres de 17 front offices NBA différents, tous présents à Lawrence (Kansas) samedi soir pour assister au choc XXL entre les deux cracks, c’est Peterson qui a eu le dernier mot, scorant 18 points rien qu’en première mi-temps avant de passer une bonne partie de la seconde sur le banc (il continue d’être embêté par certains pépins physiques). Darryn a fait étalage de son immense potentiel offensif tout en ayant les mains actives en défense.

En face, AJ a pris du temps pour se mettre en route et a été éclipsé par son coéquipier Richie Saunders (33 points), mais a tout de même terminé avec 17 points dans la tentative de comeback des siens (défaite 90-82 au final).

Darryn Peterson, il a un truc tu sais pas comment l’expliquer mais tu sais que c’est spécial.

Plutôt Darryn Peterson ? Plutôt AJ Dybantsa ? Chacun possède des qualités uniques et il n’y aura pas de mauvais choix pour l’équipe qui draftera en premier en juin. Mais l’un comme l’autre voudra continuer de marquer les esprits pour obtenir le prestigieux statut de « Number 1 pick ».