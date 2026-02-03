La NBA dévoile les maillots pour le All-Star Game 2026

Drapeaux dans le dos, étoiles et rayures côté USA, globe côté World : l’All-Star Game 2026 assume le thème jusqu’au bout du textile. Trois maillots signés Jordan Brand viennent d’être révélés, avec une promesse simple : que la nationalité de chaque star saute aux yeux.

Le principe est limpide : un maillot USA rouge couvert d’étoiles, un maillot USA bleu aux rayures, et un maillot World blanc accentué par un globe. La petite touche qui change tout est au dos, avec le drapeau national du joueur placé au-dessus du numéro, de quoi transformer l’échauffement en mini-ceremony des nations.

Voici les maillots du All-Star Game 2026 :

A gauche : le maillot de la 1ere équipe US

Au centre : le maillot de la Team World

A droite : le maillot de la 2e équipe US

Perso je les trouve stylés 🔥🔥 pic.twitter.com/aOcd719xQn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Sur le parquet, le nouveau format se jouera le 15 février à l’Intuit Dome (la salle des Los Angeles Clippers) : deux équipes USA de 8 joueurs, une équipe World de 8, trois matchs de groupe de 12 minutes puis une finale de 12 minutes entre les deux meilleurs.

Et parce que l’événement se veut “local”, les maillots affichent « All-Stars » en écriture inspirée de la ville hôte, avec sept étoiles sur la face avant (septième All-Star dans la région). Le terrain suivra la même logique : palette navy/rouge/bleu pacifique en clin d’œil aux Clippers, motifs “nautiques” et triangles rappelant la structure extérieure de l’Intuit Dome, plus un logo LA avec palmier pour boucler l’ambiance.

Source : Sports Business Journal