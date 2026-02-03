À deux jours de la clôture du marché des transferts, les Boston Celtics pourraient faire le forcing afin de récupérer un pivot et ainsi renforcer leur secteur intérieur.

Quand on déjoue tous les pronostics pour s’installer sur le podium d’une conférence très ouverte, ça donne envie d’être agressif pour monter encore plus haut.

C’est exactement la situation dans laquelle se trouvent les Celtics actuellement : ils semblaient destinés à une année de transition (blessure de Jayson Tatum, départ de plusieurs cadres), mais possèdent actuellement le troisième meilleur bilan de l’Est (31 victoires – 18 défaites) grâce à un collectif ++ guidé par les exploits de Jaylen Brown.

Deuxième attaque et dixième défense, les Celtics sont à un intérieur de passer de « poil à gratter » à « potentiel contender » (surtout si Jayson Tatum revient). Ils cherchent donc à se renforcer dans la raquette d’après The Athletic.

Sur le podium de l’Est à la surprise générale, les Celtics pourraient se montrer agressifs d’ici jeudi soir afin de récupérer un pivot. (source : @ByJayKing)

Parmi les noms à surveiller : Nikola Vucevic, Jusuf Nurkic, Daniel Gafford, Nicolas Claxton, Day’Ron Sharpe, Yves… pic.twitter.com/rESsC1QCrw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Malgré la superbe saison du pivot titulaire Neemias Queta, la rotation de Boston reste limitée dans la peinture.

Un package Anfernee Simons + capital draft peut permettre aux C’s de récupérer un intérieur solide, Simons possédant un salaire de 27 millions de dollars sur son contrat expirant. La question est de savoir si Boston est prêt à recruter un pivot avec un contrat long terme (donc plus cher) ou plutôt une solution court terme. Les Verts sont actuellement au-dessus de la luxury tax, mais ne comptent pas forcément économiser pour passer en dessous.

Nikola Vucevic, Jusuf Nurkic, Myles Turner, Daniel Gafford, Nicolas Claxton, Day’Ron Sharpe, Yves Missi… voici autant de noms qui ont été balancés dans les rumeurs avec les Celtics.

Alors, qui portera le maillot vert dans quelques jours ?