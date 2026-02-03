Guerschon Yabusele (Knicks) sur les tablettes du Panathinaïkos ?

Guerschon Yabusele a beau marteler que sa priorité reste la NBA, le marché européen commence à s’activer. À l’approche de la trade deadline, le Panathinaïkos s’est renseigné et suit de près la situation d’un Français peu utilisé à New York.

Le dossier Yabusele prend une tournure européenne. Le Panathinaïkos a manifesté un intérêt concret et attend l’issue de la trade deadline pour savoir si l’intérieur trouvera un point de chute NBA plus favorable. Derrière, l’idée est simple : être prêt à accélérer si la fenêtre s’ouvre.

Comme il l’a récemment déclaré, Guerschon Yabusele a comme objectif premier de rester en NBA.

Mais plusieurs clubs européens surveillent la situation du Français en amont de la deadline, lui qui pourrait se faire trader par les Knicks.

Parmi eux, il y a notamment le… pic.twitter.com/8Hu9GE6iJI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Côté joueur, le message reste le même : la NBA d’abord. Malgré une saison frustrante en minutes, Yabusele veut s’accrocher, avec un objectif de carrière précis en tête (atteindre le seuil de saisons nécessaire pour la retraite NBA). D’ici jeudi soir, la question est surtout de savoir si une équipe NBA lui propose un rôle plus lisible… ou si l’Europe devient l’option la plus réaliste.