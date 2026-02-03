All-Star Weekend 2026 : Jalen Duren participera au concours de dunks

Le casting du concours de dunks continue de se remplir à Los Angeles. À 22 ans, Jalen Duren a accepté l’invitation pour participer au show du All-Star Weekend 2026, prévu le 14 février à l’Intuit Dome. Une vitrine de plus pour un premier All-Star… et un profil taillé pour voler.

Le pivot des Detroit Pistons s’ajoute à une liste déjà bien athlétique : Jaxson Hayes des Lakers et le rookie des Spurs Carter Bryant sont également attendus sur la ligne de départ. Pour l’instant, le plateau n’est pas encore complet : une dernière place reste à officialiser.

Detroit Pistons first time All-Star Jalen Duren has accepted an invitation to participate in the 2026 NBA Slam Dunk contest in Los Angeles, sources tell ESPN. Duren joins Lakers center Jaxson Hayes and Spurs rookie Carter Bryant in the contest field.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Le décor est planté : Inglewood, le samedi 14 février, veille du match des étoiles, dans une édition 2026 qui se veut événementielle du début à la fin. À noter aussi : Mac McClung, triple vainqueur, ne remettra pas son titre en jeu cette année.