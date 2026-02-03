Comme chaque mardi, un Apéro vient animer la chaîne YouTube de TrashTalk. Mais ce mardi n’est pas vraiment comme les autres, car on a deux invités très spéciaux pour une interview XXL ! Spoiler : cela correspond parfaitement à la période de la trade deadline !

Une émission exceptionnelle aujourd’hui, un Apéro d’anthologie ! Ils sont deux derrière l’aventure ComSport, et d’une amitié autour du basket est né un véritable rêve : celui de conquérir la NBA. Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana viennent dans le canapé nous raconter leur histoire, à l’occasion de la sortie du film « Le Rêve Américain » qui sort le 18 février prochain ! Métier d’agent, transferts improbables, aventures pittoresques… De Wemby à Batum en passant par tous les grands joueurs français de NBA, voici l’Apéro interview complète des deux boss de ComSport !