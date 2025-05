À la tête de l’agence Comsport depuis les années 1990 et aujourd’hui représentants de joueurs comme Victor Wembanyama, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier ou encore Bilal Coulibaly, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana vont bientôt avoir des alter egos cinématographiques.

Prévu pour 2026, le film intitulé (pour l’instant) “Le Rêve Américain” racontera l’ascension de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana avec leur agence Comsport, passant évidemment par les grandes réussites de leur association – la re-signature de Nicolas Batum avec les Blazers en 2012, Victor Wembanyama 1er choix de la Draft en 2023… – mais aussi par les nombreux challenges rencontrés en cours de route. Le duo est parti de très loin jusqu’à monter une agence influente en NBA et à l’international. Clairement, c’est une histoire qui mérite d’être racontée.

On connaissait l’existence du projet depuis plusieurs mois (s/o à Basket USA) mais depuis environ deux semaines, les informations ont commencé à s’officialiser, notamment en ce qui concerne le casting du projet.

Pour interpréter Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, ce sont Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard qui ont été retenus. Tous les deux détenteurs d’un César de la révélation masculine de l’année – en 2021 pour le premier et en 2024 pour le second – ils devront retransmettre à l’écran cet American Dream, sous les ordres d’Anthony Marciano (Les Gamins) qui, à défaut d’être le fils d’un immense boxeur, réalisera le long métrage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Views (@viewsfrance)



Un duo d’acteurs pas anodin, car pour retranscrire l’histoire de ceux qui sont des grands amis avant tout, la production a choisi deux interprètes qui ont déjà collaboré ensemble dans une comédie l’année dernière : “Pourquoi tu souris ?”. Ils ont ainsi un niveau de complicité inversement proportionnel à celui de Draymond Green et Jordan Poole.

Rendez-vous en 2026 donc !

Sources texte : L’Équipe, Basket USA