Dans l’affaire de la fusillade (2023), Shawn Kemp – ancienne star des Sonics – a plaidé coupable après avoir dans un premier temps invoqué la légitime défense. Sa peine sera connue en août prochain.

Petit rappel des faits : le 8 mars 2023, Shawn Kemp s’est retrouvé impliqué dans une fusillade alors qu’il essayait de rattraper deux hommes qui lui avaient volé ses affaires personnelles dont son téléphone, ses papiers et des maillots portés par lui et Gary Payton, qui étaient destinés à être mis aux enchères pour une œuvre caritative. Aucune personne n’a été blessée.

Alors qu’il évoquait la légitime défense, des messages dans lesquels il montrait son intention de tirer sur les voleurs peu avant la fusillade l’ont inculpé en avril 2023. Son avocat Tim Leary avait à l’époque déclaré que Kemp plaiderait non coupable, mais c’est finalement l’inverse qui s’est produit.

🏀🚔🚨Shawn Kemp’s courtroom twist. The NBA legend pleaded guilty to 2nd-degree assault after firing at a Toyota 4Runner in a Tacoma Mall parking lot. Kemp, 55, tracked his stolen phone to the vehicle, confronted the suspects, and returned fire after allegedly being shot at… pic.twitter.com/IxIxyZKesy

— GoodMorningRooster (@RoosterGM) May 28, 2025



L’ancien joueur des Sonics a plaidé coupable hier d’agression au second degré, à la suite d’un accord avec la justice. Pour l’instant, aucune peine n’a été prononcée, mais cela devrait arriver en août prochain. Le substitut du procureur évoque une peine qui pourrait être de 9 mois de prison, suivi d’un an de supervision par le Département des Corrections, ainsi que des dommages et intérêts.

Source texte : ESPN