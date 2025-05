Thunder – Wolves, preview du Game 5 : attention aux vieux démons de 2016…

Après sa victoire à Minnesota il y a deux jours, le Thunder mène 3-1 en Finales de Conférence Ouest et n’est donc plus qu’à une victoire des Finales NBA. La dernière fois qu’Oklahoma City se trouvait à ce stade ? C’était en 2016, année de l’un des plus gros traumatismes de l’histoire d’OKC…

Il y a neuf ans jour pour jour, le 28 mai 2016, le Thunder semblait destiné à retrouver les Finales NBA, quatre ans après une première participation. OKC n’avait besoin que d’une victoire devant son public pour remporter l’Ouest, et menait de huit points face aux Warriors à l’entame du quatrième quart-temps.

La suite ? “Game 6 Klay”.

Sous l’impulsion d’une énorme explosion offensive de Klay Thompson (19 points à 5/6 derrière l’arc dans l’ultime période), Golden State a renversé Oklahoma City dans les dernières minutes pour sauver sa saison historique à 73 victoires. Le Thunder n’a jamais réussi à s’en remettre, s’inclinant derrière dans le Game 7 pour perdre une série qu’il menait pourtant 3-1.

Neuf années plus tard, ce souvenir reste très douloureux pour la fanbase d’Oklahoma City, encore plus quand on sait que cette défaite a ensuite poussé Kevin Durant vers la sortie. Un souvenir qui trotte forcément dans la tête des supporters du Thunder aujourd’hui, avec cet avantage de 3-1 face aux Wolves en Finales de Conférence Ouest.

Si l’équipe actuelle d’OKC n’a évidemment plus rien à voir avec celle de 2016, le traumatisme est tel que le rapprochement se fait automatiquement. Néanmoins, il y a plusieurs raisons pour espérer un plus beau dénouement.

Déjà, les Wolves 2025 ne sont pas les Warriors 2016. On ne veut pas manquer de respect à Minnesota mais on n’est pas sur une équipe all-time contrairement aux Dubs de l’époque. Ensuite, le jeune Thunder a montré à de nombreuses reprises sa maturité dans les moments importants cette saison, et notamment en Playoffs. Il n’y a pas de raison d’imaginer un nouveau craquage. Et puis Oklahoma City possède l’avantage du terrain, dans le Game 5 ce soir mais aussi pour le reste de la série et en cas de potentiel Game 7.

Tout ça pour dire que le scénario le plus probable, c’est celui d’une fin de série ce mercredi, avec le Thunder qui valide une qualification méritée en Finales NBA.

Rendez-vous à 2h30 pour définitivement tuer les démons de 2016.