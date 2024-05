Le 28 mai 2016, les Golden State Warriors – champion en titre – avaient besoin d’une performance miraculeuse pour se sortir de ce bourbier qu’était le Game 6 à Oklahoma City, face au Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook. Menacés d’élimination en cas de défaite, un homme nommé Klay Thompson s’est élevé au-dessus de tous les autres et a livré une performance all-time pour donner une chance de Finales aux siens.

Cette nuit-là, Stephen Curry avait envoyé une perf’ aux frontières du triple-double à 30 points dans un match où il se tenait face à l’élimination. 31 points, 10 rebonds et 9 passes pour le Chef. Pourtant, peu de gens se souviennent de la performance du MVP unanime.

Car pendant tout le match, celui qui joue le rôle de sauveur chez les Warriors, c’est Klay Thompson. En plus d’être responsabilisé en défense sur un mutant surexplosif comme Russell Westbrook, Klay maintient les siens à flot offensivement. Ce qu’il ne fait pas à moitié. En territoire ennemi, les yeux dans les yeux avec une élimination qui aurait été retentissante pour une équipe à 73 victoires en saison régulière, Klay Thompson envoie… 11 paniers à 3-points dans ce match de Playoffs crucial. Un record en Playoffs.

41 points à 11/18 à 3-points pour être plus précis. Dans un match à élimination de Finales de Conférence. Face à deux joueurs calibre MVP (Russell Westbrook et Kevin Durant). En terre hostile. Dans une série où Golden State était mené 3-1. Rien que ça. De plus, le Thunder menait de 8 points à l’entame du quatrième quart. C’est dans les 12 dernières minutes que Klay va planter cinq tirs primés en plus de quelques autres points, pour complètement reprendre le contrôle du match. 19 points dans le dernier quart pour Thompson. 33-18 dans cette dernière période pour les Warriors. 108-101 score final. Golden State verra un Game 7… que les Warriors remporteront. Pas de Finales pour Kevin Durant. Tout ça à cause de Klay Thompson et son Game 6 démoniaque.

Klay Thompson saved the Warriors in Game 6 vs. OKC on this day in 2016.

💧 41 PTS

💧 14-31 FG

💧 19 PTS in 4th

💧 11-18 3PT (playoff record)

Legendary performance. pic.twitter.com/LzIdaopqLe

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 28, 2020

L’épilogue ? Les Warriors perdront face aux Cavaliers de LeBron James en Finales NBA, Kevin Durant quittera Oklahoma City pour les Warriors à l’été 2016, et ira glaner deux titres avec Golden State aux côtés de… Klay Thompson. OKC n’a plus jamais vu la couleur d’une Finale de Conférence depuis. Mais la légende de Game 6 Klay, apparue en ce soir du 28 mai 2016, a continué de grandir.