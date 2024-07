JO Paris 2024 : Pau Gasol a porté la flamme près du village olympique

Légende du sport espagnol, trois fois médaillé aux JO mais aussi longtemps rival de l’Equipe de France de basket, Pau Gasol a eu l’honneur de porter la flamme olympique à Paris ce vendredi, jour de la cérémonie d’ouverture des JO 2024.

“Inoubliable.”

Voilà comment Pau Gasol a qualifié son expérience du jour, lui qui a brandi la fameuse flamme olympique près du traditionnel village où seront réunis les athlètes pendant la quinzaine olympique.

It has been an unforgettable experience to arrive at the Athlete's Village with the Olympic torch 🙌♥️ #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/9pPMUIYEm8

— Pau Gasol (@paugasol) July 26, 2024

Quand on connaît la carrière du bonhomme – en NBA comme en basket international – et cette classe qui le caractérise toujours autant, Pau Gasol mérite bien un tel honneur.

Maintenant, on ne va pas se mentir, quand on sait à quel point Gasol a fait mal à l’Equipe de France de basket durant toute sa carrière, ce genre d’images ne peut que nous rappeler de mauvais souvenirs. Surtout que le premier tour du tournoi basket aura lieu à Lille, terre de l’un des plus gros traumatismes de l’histoire du basket français…

Pau Gasol qui porte la flamme olympique à Paris. Heureusement que le Basket est à Lille, il ne pourra foutre le feu à nos Bleus au moins cette fois-ci.

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) July 26, 2024

Source texte : twitter P.Gasol