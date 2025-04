Jimmy Butler sur Stephen Curry : “Je jouerai Robin, il sera mon Batman”

Jimmy Butler a rejoint Stephen Curry à Golden State le 6 février dernier, et depuis, tout va mieux dans la Baie. 23 victoires pour 7 défaites, une qualification en Playoffs cette nuit après avoir battu Memphis au Play-in, voilà un run qui donne de l’ambition à ces Warriors qui en avaient bien besoin, sur fond de ce nouveau duo… “super héroïque”.

Sortis vainqueurs de leur duel face aux Grizzlies cette nuit, pour la première victoire au Play-in de leur histoire (121 – 116), les Warriors peuvent désormais filer en Playoffs pour y affronter les Rockets. Une qualification que la Dubnation doit en grande partie à son nouveau “dynamic duo” : Stephen Curry et Jimmy Butler.

Le Chef, bien qu’un peu maladroit (9 sur 22 au tir), s’est montré très impactant avec ses 37 points et un gros tir du parking pour anéantir les derniers espoirs de Memphis. Son lieutenant, lui, a presque encore plus pesé : 38 points (12 sur 20 au tir), 7 rebonds, 6 assists avec 3 interceptions et de la bonne grosse défense comme d’habitude. Ça faisait un moment que Steph n’avait pas été aussi bien épaulé.

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/clTiX4Y1bM

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 16, 2025

Une deuxième partie de saison au global qui commence à planter des graines dans le cerveau de certains : est-ce que les Warriors ne seraient pas l’outsider parfait pour aller chiper le titre ? Jimmy Buckets connait parfaitement les runs de ce type, quand tu ramènes une équipe huitième de sa Conférence jusqu’en Finale NBA, on peut dire que tu deviens un expert.

Alors évidemment quand on lui pose la question, l’ancien du Heat entretient la flamme de l’espoir :

“Je pense que n’importe quelle équipe a une chance si je suis dans son effectif. Mais je sais aussi que toutes les équipes ont une chance s’ils ont Steph avec eux. Je jouerai Robin, il sera mon Batman.”

Jimmy Butler: “I think any team has a chance with me on it. But I know every team has a chance with Steph on it. I get to play Robin. That’s my Batman.” pic.twitter.com/Zm1hwV35uN

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 16, 2025

Pour avoir une chance, il faudra d’abord se défaire des jeunes Houston Rockets au premier tour. Une série qui s’annonce très physique et éprouvante pour les deux équipes. De la bonne grosse défense bien rugueuse comme on les aime… les Playoffs quoi (ça nous avait manqué). Rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi, 3h30, pour découvrir si le nouveau duo de super-héros remportera sa première manche contre “Baby Joker”.

Source texte : Basket News