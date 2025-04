NBA Playoffs 2025 : Lakers – Wolves, la preview ! Apéro TrashTalk

Mesdames et messieurs, voici venue la mini-série la plus chaude de chaque année en avril ! Les 8 Previews en 5 Jours, dédiées aux séries du premier tour des Playoffs en NBA. Et aujourd’hui, c’est l’énorme Lakers – Wolves qui passe sous notre scalpel.

Deux des équipes les plus en forme de la deuxième partie de saison s’affrontent. Les Los Angeles Lakers vont avoir l’avantage du terrain face à des Minnesota Timberwolves motivés. Luka Doncic retrouve son grand ami Rudy Gobert tandis qu’Anthony Edwards voudra enlever la couronne de la tête de LeBron James. Énorme série sur le papier analysée dans son intégralité par Alex et Bastien.