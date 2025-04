Superbe série à venir entre les Lakers et les Wolves, peut-être la plus sympa à suivre de ce premier tour. La rédac s’est livrée au petit jeu des pronostics, elle attend vos punchlines mais, surtout, elle attend vos pronostics à vous aussi ! Envoyez les takes !

Nico M.

C’est l’heure des retrouvailles entre Luka Doncic et Minnesota. Si le maillot du Slovène a changé depuis les Finales de Conférence 2024, le traumatisme qu’il a laissé à Rudy Gobert et aux Wolves est encore bien vivace. Le résultat sera-t-il similaire à celui d’il y a quelques mois ? Les Wolves ont les armes pour rivaliser avec les Lakers sur la durée de la série, ils ont toujours une Top 6 défense et leur impact physique peut déstabiliser n’importe quel adversaire. Ceci étant dit, j’ai du mal à voir Minnesota gagner un jeu d’échecs contre LeBron James, Luka et J.J. Redick. Ce n’est pas une question de talent, car il y en a beaucoup chez les Wolves et Anthony Edwards est tout à fait capable de prendre la série à son compte. C’est plus une question de QI basket, d’exécution offensive (notamment en fin de match) et d’ajustements de match en match. Autant d’éléments où Minnesota risque de montrer ses limites. Lakers 4, Wolves 2.

Giovanni

Chaque saison, ces avis de la rédaction sont pour moi l’occasion de hurler mon désamour pour cette franchise inintéressante des Wolves. J’ai pour chaque franchise – dont les Wolves – le respect qui leur revient, mais c’est comme ça, avec certains je n’y arrive pas, ça arrive. Pour autant je suis capable de poser quelques minutes mes couteaux de boucher pour avancer ceci : oui les Wolves vont passer l’obstacle Lakers. Quoi ? Oui madame, oui monsieur. Minnesota a les armes pour déranger Luka Doncic, LeBron James et/ou Austin Reaves, les Lakers n’ont pas les armes pour déranger un Anthony Edwards qui peut être pour moi, avec Giannis, le meilleur joueur de ce premier tour. Les Lakers ont d’ailleurs à peine les armes pour freiner cette grande fraude de Julius Randle, imaginez ma joie. Bien déçu de ne pas voir Luka Doncic passer quelques tours de Playoffs et envoyer des émojis à Nico Harrison en Mondovision, bien sad aussi de voir LeBron sortir sitôt, mais pour moi les Wolves ont une super dynamique et passent les Lakers. Mais rassurez-vous et on parle très vite, c’est pour mieux se faire TROUER en demi. Lakers 2 – Wolves 4

Nico V

J’adore déjuger mon Bracket Contest dans ces articles, comme s’il s’agissait d’une manière d’invoquer un karma négatif. Les Lakers ont une puissance de feu extérieure qui défie toute concurrence depuis l’arrivée de Luka Doncic. Des joueurs capables de tuer les matchs seuls. Les Lakers ont également un très sérieux problème de banc qui pourrait leur coûter cher à la minute où les stars sont en foul trouble. Et je fais confiance à Chris Finch pour l’avoir compris si nous l’avons compris dans les locaux de TrashTalk. Anthony Edwards va être importantissime, mais j’ai confiance en lui durant les Playoffs. Rudy Gobert va devoir assumer sa phrase “Je défends mieux sur les petits”, c’est à dire en assurant globalement très bien (à la hauteur de son palmarès en matière de défense) mais en se prenant quand même quelques danses qui feront le tour des réseaux. Tant pis, ceux qui se moquent ne sont pas qualifiés en demi-finale de Conférence. Lakers 3 – Wolves 4.

Robin

Naz Reid, aride, Nasri, ça rime … Lakers in 5.

Rudy Gobert, Rudi Voller, Ulysse d’Homère une p’tite colère … Lakers in 5.

Joe Ingles, gros Pringles, les Beatles, Yo hablo Ingles … Lakers in 5.

Luka Garza, Uc à caca, Suze à la carte, vu et s’en tape … Lakers in 5.

Timéo

Adorateur du GOAT LeBron James ici (oui oui), donc aucune objectivité à venir. Plus sérieusement quand une équipe possède les deux meilleurs joueurs de la série, c’est difficile de parier contre elle. Faudra voir si Anthony Edwards remet le couvert et nous ressort un premier tour titanesque comme l’an passé, mais la dernière fois qu’il a croisé Luka Doncic dans une série en 7 on se souvient tous de ce qui s’est passé. Alors on rajoute LeBron James à côté du Slovène, des Lakers qui ont enfin un coach (Darvin Ham est un animateur de colonie), et le fait que Rudy va se taper une équipe qui joue quasi uniquement en small-ball (sa kryptonite)… Lakers in six ! Lakers 4 – Wolves 2.

Alex T

Bon courage pour pronostiquer cette série mais je n’ai aucune envie de parier contre Luka Doncic et LeBron James. Les Lakers risquent de souffrir à l’intérieur face à Gobert, Randle et Reid, il faudra aussi trouver le moyen de calmer un Anthony Edwards qui adore cette période de l’année. Pour autant, L.A. va trouver les solutions, j’ai confiance en Redick pour s’adapter, et la paire Doncic – James en Playoffs, ça s’annonce assez dingue, avec Austin Reaves en troisième lame. Les Angelinos n’ont pas fait une saison si solide pour choker au premier tour, c’est mort. Lakers 4 – Wolves 2

Clément

Dans un autre monde j’aurais probablement dit Wolves in six, mais ça c’était avant que Nico Harrison ne vienne foutre son grain de sel dans tout ça. Luka Doncic est depuis arrivé aux Lakers et donne une toute nouvelle dimension à l’attaque des Lakers, que même Rudy Gobert ou Jaden McDaniels ne peuvent pas forcément contrer. Alors ok, Anthony Edwards peut calciner tout le monde mais sur le papier, il y a plus de talent et d’expérience aux Lakers. Attention toutefois, si les Pourpre et Or peuvent marquer 160 points par match, ils peuvent aussi en encaisser 165. Toutefois, je les vois quand même faire la différence malgré un Ant-Man survolté mais qui devrait avoir moins de victoires dans ce premier tour que de pensions alimentaires à payer. Lakers 4 – Wolves 2.