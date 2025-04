Pour la première fois depuis 2004, les Lakers et les Wolves vont se retrouver face-à-face en Playoffs. Une affiche qui s’annonce spectaculaire avec des étoiles comme Anthony Edwards, LeBron James et Luka Doncic pour l’animer. Les Lakers vont-ils faire respecter la hiérarchie ou les Wolves vont-ils s’offrir le premier petit “upset” de ces Playoffs 2025 ? Place à la preview.

Confrontations en saison régulière :

22 octobre : Lakers – Wolves, 110-103

– Wolves, 110-103 2 décembre : Wolves – Lakers, 109-80

– Lakers, 109-80 13 décembre : Wolves – Lakers, 97-87

– Lakers, 97-87 27 février : Lakers – Wolves, 111-102

Malgré une seule victoire de différence au classement, il y a trois places d’écart entre Lakers et Wolves, signe que la différence de niveau entre les deux équipes n’est peut-être pas si grande que cela. La preuve, les deux équipes se sont séparées sur une égalité parfaite cette saison, chacune réussissant à l’emporter sur son terrain.

Si on suit la même logique, ce sont les Lakers qui auraient donc l’avantage, puisqu’ils recevront une fois de plus dans le cas d’une série en 7. Le suspense reste néanmoins entier car trois des quatre matchs de régulière entre les deux équipes ont eu lieu avant le trade de Luka Doncic. Niveau dynamique, Minnesota présente l’avantage d’avoir fini en trombe mais personne n’a envie de rencontrer une association Doncic – James en Playoffs.

La série la plus dingue de ce premier tour de Playoffs 2025 ?

On l’a dit juste au-dessus, malgré qu’il s’agisse d’une matchup 3 contre 6, l’écart entre les deux équipes n’est peut-être pas si grand. Avantage du terrain, expérience, meilleur joueur de la série, les Lakers ont plusieurs cartes dans leurs manches mais les Wolves peuvent aussi les gêner grandement, en particulier à l’intérieur où ils peuvent envoyer Rudy Gobert, Julius Randle et Naz Reid faire des dégâts sous les panneaux, alors que L.A doit se contenter d’un Jaxson Hayes combatif mais limité. J.J. Redick va certainement continuer son jeu small ball, à Minnesota d’en profiter. On s’attend aussi à voir Luka Doncic cibler les intérieurs adverses sur les changements d’écran, pour viser notamment Rudy Gobert, l’une de ses cibles de prédilection.

Outre l’aspect tactique, on retrouve surtout trois grands showmans sur le parquet avec Luka Doncic, Anthony Edwards et LeBron James. Trois joueurs qui vivent pour ces moments, sous les projecteurs des Playoffs. Coups de chaud au scoring, actions spectaculaires, on devrait avoir à boire et à manger durant toute la série. Si en plus ils poussent jusqu’au 7ème match, on aura été gâté.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves , dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril à 2h30

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves Game 2 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 avril à 4h

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, Game 3 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 avril à 3h30

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, Game 4 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la soirée du dimanche 27 avril à 21h30

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la soirée du dimanche 27 avril à 21h30 Game 5 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 1er mai *

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, * Game 6 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mai *

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers, * Game 7 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai *

*si nécessaire

